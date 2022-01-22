《路透社》21日引述知情人士說法，指出隨著立陶宛與中國大陸的齟齬不斷，甚至波及第三國；受害人之一的德國企業已向立陶宛施壓，要求維爾紐斯在與與北京的爭端中讓步，以結束中國大陸對波羅的海小國的封鎖，否則將撤出在立陶宛的投資與生產。

由於中國大陸敦促各跨國企業斷絕與立陶宛的關係，否則其商品將無法進入中國大陸市場。此一異常嚴厲的舉措讓跨國企業被捲入政治爭端之中，也讓北京與歐盟產生矛盾，目前歐洲貿易官員正努力化解爭端。

※不排除撤資與停止生產

報導引述所看到的文件，指稱部分受影響的公司已要求立陶宛政治領導人，在緩和爭端與企業外流兩個選項中，擇一處理。報導更指稱，儘管多間跨國企業都受到影響；但打擊最深的莫過於德國汽車產業。

「德國─波羅的海商會」在寫給立陶宛外長與經濟部長的信中表示，有鑑於進口來自大陸的機械與零件，以及帶有立陶宛色彩的商品都無法銷售至大陸市場，部分企業可能只能選擇撤資立陶宛。

信中敦促外長與經濟部長尋求「建設性解決方案」，以恢復與大陸的關係；否則「公司的基本商業模式會出現問題，除了關閉在立陶宛的生產外別無選擇」。

1名曾參與會議的人表示，2021年12月底，立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）會見包括德國汽車零件巨擘馬牌在內的商業領袖，聽取他們的意見。

※商界：立刻降溫

知情人士爆料，目前工業界整體損失高達數億歐元，如果爭執持續下去並導致全球生產繼續中斷，損失金額還會再往上增加。另1名知情人士指出，立陶宛總統瑙塞達日前也與企業高層舉行會議，當時商界人士敦促他「立刻降溫」。

另1名消息人士則點名歐盟最高貿易官員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。表示他正嘗試在未來幾個月內可能登場的中歐首腦會議之前，尋求協調北京與維爾紐斯的糾紛。立陶宛屬於27國國家集團