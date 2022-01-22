環球網報導，由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊與湖北省疾病預防控制中心科研團隊合作開展的一項研究顯示，武漢新冠疫情早期康復者在康復一年後的血清對Omicron變異株的中和能力急劇下降，該研究成果於近日發表於國際學術期刊《Emerging Microbes ＆ Infections》。論文作者之一，武漢大學病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，該項研究表明，Omicron變異株對新冠康復者的免疫逃逸十分顯著。但這項研究的另一數據表明，新冠康復者和疫苗接種者在完成疫苗加強針的接種後，對Omicron的中和抗體水平又能顯著增強。

1月11日，世衛組織發佈的新冠肺炎每周流行病學報告指出，隨著Omicron毒株的傳播，Delta毒株流行率開始下降，多國已出現Omicron毒株的社區傳播。世衛組織表示，Omicron毒株具有顯著的傳播優勢，並正在迅速取代其他毒株成為主要流行毒株。目前，國外諸多研究都顯示，Omicron變異株具有強大的免疫逃逸能力，可以使許多單克隆抗體的中和活性降低，並削弱疫苗接種或感染康復者的免疫保護效果。

而在此前，Omicron毒株對新冠康復患者血清中和活性的影響還沒有在大量的康復者中進行廣泛的研究，尤其是早期野生型病毒感染的新冠康復者，武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊與湖北省疾病預防控制中心科研團隊對Omicron突變株的感染特性以及免疫逃逸能力進行了分析。

藍柯表示，得益於強有力的抗疫措施，於2019年末在武漢暴發的新冠肺炎疫情在2020年4月得到有效控制。隨後，武漢大學病毒學國家重點實驗室研究團隊收集了武漢疫情暴發期間感染新冠病毒患者康復一年後的血清二百餘份，通過研究發現這批康復者血清仍有較高水平的中和抗體，其中180份血清仍對新冠病毒D614G變異株有較強的保護水平，但是對Alpha、Beta、Gama以及Delta突變株的保護水平有不同程度的下降。

藍柯表示，為了進一步研究這些早期康復者血清能否有效中和Omicron突變株，兩個團隊的研究人員比較了Omicron、Delta和D614G三種不同變異株免疫逃逸水平的差異，結果顯示在100倍稀釋的條件下，這180份康復者血清對新冠病毒D614G、Delta、Omicron變異株的平均中和效率分別為80％、71％、13％。這表明大多數新冠康復者的血清能夠對野生型新冠病毒毒株具有較高的中和效果，但是對於Delta以及Omicron的變異株的中和效果顯著下降，其中Omicron變異株的免疫逃逸最為顯著。

而為了更準確地評估新冠康復者血清對變異株中和作用的降低程度，兩個團隊的研究人員還進一步將24位對D614G變異株中和活性最高的康復者血清，拿來測試了對D614G變異株、Delta和Omicron三種突變株的中和效價。結果表明，與D614G變異株相比，24位康復者血清對Omicron變異株的中和活性降低了約10.14倍，而相對於Delta變異株而言，僅下降了約1.79倍。

此外，兩個團隊的研究人員還收集了武漢新冠康復者接種疫苗加強針後的血清樣本，並檢測了血清中抗體針對Omicron、Delta和WT-D614G三種變異株的中和效果，結果表明，疫苗加強針能使康復者體內對Omicron的中和抗體水平增強2-3倍。

藍柯表示，儘管有研究數據顯示現有疫苗對Omicron變異株的保護力顯著下降，但這項研究以及此前的其它相關研究的數據都表明，新冠康復者和疫苗接種者都應該接種疫苗加強針，以增強他們對Omicron等新突變毒株的免疫力，降低感染風險並減輕感染後症狀。

藍柯指出，「國外有研究發現，在出現症狀後12個月內收集的新冠康復患者的血清，以及接受過兩劑輝瑞或阿斯利康新冠疫苗的人的血清（在接種疫苗後5個月內收集）幾乎不能中和Omicron變異株。但接受輝瑞疫苗加強針接種一個月後的接種者血清對Omicron變異株仍然有中和作用。因此，綜合現有研究數據來看，為應對Omicron變異株以及將來可能出現的新的變異株，應當鼓勵持續更新現有疫苗及抗體藥物，並加大對廣譜β屬冠狀病毒疫苗以及小分子抗病毒藥物的研發，從而以應對新冠病毒的持續流行和不斷進化。」

此前，Omicron因為傳播力強，致病力相對減弱，而被國外一些媒體以及自媒體解讀為「大號流感」，對於這一觀點藍柯也不完全認同。藍柯表示，根據真實世界的統計數據，Omicron變異株比目前流行的Delta變異株具有更強的傳染性，但重症率與致死率相對較低。考慮到Omicron流行區域內存在較高的疫苗接種與既往感染率，其真實致病能力仍不容小覷，有待進一步觀察。「值得警惕的是，Omicron變異株仍有可能通過突變或與其它毒株重組變得更具致病性。因此，現在就斷言Omicron變異株為『大號流感』可能還為時尚早。」