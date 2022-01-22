「2022台北國際電玩展」今天開幕，雖然陰雨綿綿，參展廠商受到公司防疫政策影響減少，但澆不熄玩家的熱情，現場湧進超過近萬名玩家。電腦公會理事長彭（又又）浪表示，電玩展今年再次面臨疫情，全面提升防疫等級，首次採用醫療等級的紫外線消毒自主移動機器人進行全展區的清消，每天活動結束後到各個展位消毒，以最高等級防疫規格，讓玩家進場很安心，不受疫情干擾，這種防疫規格會是未來台灣辦實體展的典範。

台北國際電玩展的實體展出，將從今天起一連展出四天；商務媒合受到邊境管制的影響，採取線上的方式進行；而亞太遊戲高峰會則採取虛實整合並行的方式舉辦。雖然疫情影響國際大廠無法來台參加實體展，將以線上展覽積極方式跟台灣的玩家互動。今年台北國際電玩展，共有來自20個國家，185家開發商暨遊戲公司參展。

彭(又又)浪指出，今年參展的遊戲廠商，推出超過140款遊戲。展出的遊戲型態完全呼應全球遊戲市場的趨勢，行動遊戲成為今年展覽的亮點。例如日本的遊戲大廠：索尼互動娛樂、萬代南夢宮娛樂、史克威爾艾尼克斯(SQUARE ENIX)等，總公司因疫情暫停參加全球的實體展覽，但仍然透過我們展會的線上特別節目(Taipei Game Show Online)，放送最新的遊戲內容。請台灣的玩家關注展覽期間，前三天晚上六點到十點的最新消息；另外大會也規畫「桌遊樂園」、「indie遊戲」以及「電競舞台」三大主題專區，以滿足分眾玩家不同的需求。