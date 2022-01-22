春節腳步和疫情的腳步同時迫近，金融機構也因應情況大打信用卡行銷戰。花旗(台灣)銀行於農曆新年前夕，推出「花旗虎年新春饗樂祭」，單筆信用卡消費滿888元就可獲最新iPhone 13 Pro抽獎機會1次。兆豐金(2886)旗下兆豐銀則是宣布，即日起只要首次申辦「兆豐Happy卡」，綁定七大行動支付、不須登錄將可獲得10%回饋，每月最高可獲得200元，換言之，每個月只要綁卡支付2千元以內，都能獲得10%回饋。

「花旗虎年新春饗樂祭」，祭出豐厚大獎回饋全花旗卡友，只要完成登錄、並刷任一花旗卡，單筆消費滿888元就可獲最新iPhone 13 Pro抽獎機會1次，花旗此次共提供200台，此外，於指定通路消費滿額，可再享最高20%回饋優惠，在新春之際為全卡友帶來超級大紅包。舉例來說，花旗客戶吳小姐持現金回饋PLUS鈦金卡，搶先登錄花旗虎年新春饗樂季活動，並於全國加油站分別消費兩筆1800元、1370元，於Uber Eats分別消費兩筆450元、2220元，於Goshare消費單筆160元，再於非指定通路消費單筆999元，則吳小姐因有四筆消費滿888元，可享4次iPhone 13 Pro (256GB)抽獎機會，以及指定通路滿額6000元之統一超商200元虛擬商品卡。此外，吳小姐為前2022名消費達檻之客人，可獲得價值千元之新春禮包，合計吳小姐最高可獲得價值1200元之虎年新春饗樂季回饋，總回饋高達20%(每正卡人於活動期間內最高回饋為老爺聯合住宿券乙張與早鳥禮包乙個)，更有機會把iPhone 13 Pro新機帶回家(每正卡人於活動期間內限回饋乙支iPhone)。

而兆豐銀有鑑於疫情再起！為了鼓勵民眾透過更安全的方式避免接觸感染，兆豐銀行宣布，即日起只要首次申辦「兆豐Happy卡」，綁定七大行動支付、不須登錄將可獲得10%回饋，每月最高可獲得200元，換言之，每個月只要綁卡支付2千元以內，都能獲得10%回饋，非常適合小資族利用。已持有卡片的朋友，2月起每月回饋上限也將從50元翻倍成100元，因此每月刷2千元以內，免登錄都能享有5%回饋，兆豐希望透過最實質的優惠，能有效提升民眾對於行動支付的使用頻率。

截至2021年11月底，全台使用電子支付人數已衝破1553萬人，每月新增超過30萬人，加上近來疫情再度升溫，民眾已習慣以零接觸的支付方式代替現金，兆豐銀行順應時勢，111年起也宣布大幅提昇行動支付回饋，此次Happy卡綁七大支付免登錄可享最高10%回饋的活動，便一舉囊括各類國人最愛的支付平台，包括LINE Pay、街口、台灣Pay、歐付寶、橘子支、Pi錢包及悠遊付皆有回饋。