星座運勢網站「小波講星座」分析，雙子座、天秤座、天蠍座的人看起來很平靜，其實擁有很大的野心，還有無窮無盡的慾望，面對想要的東西就會變得非常貪婪。

▍1.雙子座

雙子座很聰明，辦事效率高，能把手邊的任務處理得井井有條，他們看似不在意他人的評價，其實很享受大家崇拜的眼光，只要誇獎他，就能讓他們得意好一陣子。雙子座看起來愛玩，其實很理性，他們知道想要怎樣的生活，就必須付出相應的努力，因為能接受眼前的生活模式，所以顯得比較平靜，其實他們也很渴望大富大貴的生活，如果有足夠的誘惑來到他的眼前，就很容易讓他們迷失自我、放棄原則，露出貪婪的一面。

▍2.天秤座

天秤座給人優雅、自律的感覺，其實他們的平靜只是表象，他們理智上知道某些東西並不是必要，只是為了滿足虛榮心才會想要，雖然想要發揮自制力來壓抑自己的慾望，但是內心深處還是非常渴望那些浮華的物質生活。天秤座如果一直安份不逾矩，或許還能好好地約束自己，一旦嘗到一點甜頭，就會把道德、原則全部拋到腦後，顯露出無窮無盡的野心，無論得到多少都無法感到滿足。

▍3.天蠍座

天蠍座的警戒心很強，習慣與人保持距離，給人神祕莫測的感覺，他們不會輕易分享自己內心想法，不喜歡與他人互動、交流，因此難以被看透，從他們平靜無波的外表，很難搞懂他們在想什麼。天蠍座看起來很低調，好像和野心沾不上邊，其實他們內心很炙熱，總是對眼前的一切感到不滿足，希望過更高品質的生活，所以私底下會非常努力打拚，為了達到目的甚至會不擇手段，非常貪婪。