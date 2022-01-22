「金色葫蘆墩」光藝術展演穿插絢麗的稻穗圖形，傳達在困境中唯有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「金色葫蘆墩」光藝術展演穿插絢麗的稻穗圖形，傳達在困境中唯有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「金色葫蘆墩」光藝術展演穿插絢麗的稻穗圖形，傳達在困境中唯有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

麗，吸引遊客搶拍精彩畫面。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「金色葫蘆墩」光藝術展演穿插絢麗的稻穗圖形，傳達在困境中唯有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

「金色葫蘆墩」光藝術展演延長至今年2月20日，其中最受歡迎的光藝術裝置「生命的色彩」，以50架無人機展演搭配豐原葫蘆墩公園軟埤仔溪，燦爛奪目的水面燈組及氣勢磅礡的音樂效果，吸引遊客搶拍精彩畫面。由於前幾次展演廣受好評，中市府觀旅局決定將於春節假期再加演兩場，分別是1月29日及2月3日晚間7時，絢爛奪目的燈光展演千萬不要錯過。

觀旅局表示，榮獲MUSE鉑金獎及DRIVEN x DESIGN紐約設計大獎銀獎的無人機燈光展演「生命的色彩」，以繽紛顏色象徵著人生不同的經歷，透過不同的色彩、圖形變化，詮釋生命的豐富色彩，每個顏色象徵人生不同的經歷，鼓勵在場每一個人活出人生的精彩、也為生命的每個片段著色。

無人機燈光展演穿插絢麗的稻穗圖形，傳達在困境中唯有透過永不放棄的努力，才能「豐收」的意象，喚起在場民眾對豐原過往的輝煌回憶，帶來震撼人心的感動。

觀旅局提醒，此次春節連假加碼演出2場無人機表演，勢必吸引大量人潮，為防疫考量，園區設置四處管制點，請民眾進出配合酒精消毒、戴口罩、體溫測量及登錄實名制。

此外，無人機展演需配合良好的天氣狀況條件，如遇下雨、強風3級以上、颱風等不良氣候或訊號干擾時，將取消演出、擇期展演，現場也將有廣播，並於「大玩台中-台中觀光旅遊局」官方臉書推播( https：／www.facebook.com／taichungresort／ )展演取消訊息，後續無人機擇期展演時間請密切關注臉書專頁。