中國政府基於防疫原因，稍早前禁止部分美國航空公司的航班飛往中國，如今美方採取報復行動。美國運輸部門美東時間21日禁止中國國航、東方航空等四家中國航空公司由美國飛往中國的44個航班。這項措施將於1月30日開始生效，直至3月29日。

綜合外媒22日報導，在中國嚴格的「清零」防疫措施下，先前有美國飛抵中國的旅客確診，中國民航局於是自2022年1月4日起，多次發布熔斷指令，暫停美國、法國、加拿大等多個國家的入境航班，其中包括44班次美國赴中國航班，涉及美國航空、聯合航空及達美航空，此舉引發美方不滿，並聲明將採取反制行動。

美國運輸部門21日指出，中國政府的禁令違反美國民眾利益，也不符合對等飛行的規定，因此，由1月30日廈門航空從洛杉磯飛往廈門的航班開始，對中國航空公司也實施禁令。除了廈門航空外，中國國航、南方航空及東方航空的航班也受美方禁令影響。

報導指出，在新冠疫情爆發之前，中美之間航班約為每週100多架班次，疫情期間降至每週約20班。

本次亦是中美再次因為疫情問題而影響來往雙方的航班，在疫情於2020年初開始爆發時，美國川普政府曾經威脅禁止四家中國航空公司赴美航班，直至中國之後同意容許聯合航空及達美航空部分航班繼續運作才作罷。