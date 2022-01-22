2022年估計依舊是美元保單的天下。為搶占年終獎金投保商機、創造2022年開門紅業績，壽險公司目前主打的多是美元利變保單，宣告利率在2.9~3.3％不等，亦有強打美元固定利率型保單，主打投資型保單的公司，美元計價部分亦熱賣，若今年美元保單繼續成長，全年新契約保費將挑戰新台幣6千億元的歷史新高紀錄。

農曆年關將近，年終獎金也到手，各壽險公司建議的年終理財術，大多離不開美元保單，且今年多家都主打美元利變還本終身壽險，即有美元保單相對較高的宣告利率，有機會拿到「增值回饋金」，還有每年還本的生存金，讓保戶有不斷領息的幸福感。

如台灣人壽已將二年期繳費的「美年美利」即美元利變還本終險，列為開門紅保單，1月宣告利率2.95％，訴求二年繳費期間是總保險金額的2％還本，第二到第五年是4％，之後1.4％還本到終身；對戰的是目前美元傳統型保單第一名的南山人壽，其二年期繳費的「美年威利」美元利變還本終身壽險，1月宣告利率也有2.9％，還本率也是2％、4％及1.2％。

中國人壽打的是多益式主題，推出的是6~20年期繳費的鑫美年年美元利變還本終身險，元月宣告利率3.1％，還有應繳保費1％的還本金。

不過各家公司最強的還是躉繳型的美元利變壽險，大型壽險公司每個月都可以都可有30~50多億元不等的新契約保費進帳，元月躉繳美元利變壽險宣告利率多數比去年第三季時要高，已有競爭力的保單都已拉高到3~3.11％，等於增值回饋金的部分應有1~1.5％以上的利差可期待。