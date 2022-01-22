立法院修憲委員會今正式將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。此外，修憲委員會同時通過民進黨、民眾黨、時代力量所提臨時提案，除18歲公民權修憲案外，其餘像是降低修憲門檻、廢除考監兩院等提案，保留再找時間繼續審議協商，希望凝聚共識後公民複決能綁2024年總統大選一起舉行。

修憲委員會今日舉行最後一次會議，國民黨立委持續缺席，針對日前委員會通過華民國憲法增修條文第一條之一，完成18歲公民權修憲案初審，今日會議主席、民進黨立委管碧玲確定議事錄，在場委員並未提出異議，正式完成初審送委員會，提請院會討論，討論前須交由黨團協商。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1／4提議，立法院院會討論，需立委總額3／4出席（85位立委）、出席立委3／4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

不過，目前國民黨持續缺席修憲委員會，若院會討論時，國民黨團未支持，修憲案將無法送出立法院交公民複決。

民進黨團總召柯建銘向國民黨團喊話，修憲是歷史時刻，18歲公民權修憲提案終於在今天送出委員會，但國民黨卻未參與，對此感到遺憾跟譴責，希望未來送交院會處理時，希望國民黨不要再杯葛、不要再抵制，「18歲公民權」是台灣年輕人期待的，也是台灣人的普世價值。

此外，修憲委員會今同時通過民進黨、時力、民眾黨立委所提的臨時提案，建請除18歲公民權修憲案外，其餘保留在修憲委員會的諸多提案，包括降低修憲門檻、廢考監落實三權分立、基本人權保障等，另行再找時機審查協商，待朝野努力達成修憲議題共識後，公民複決綁2024年總統大選一併舉行。

換句話說，該提案希望把18歲公民權修憲提案獨立出來，優先於院會處理，以便公民複決能與今年底地方選舉合併舉行；其餘包括降低修憲門檻、廢考監、基本人權保障等修憲提案，朝野再持續討論凝聚共識，待2024年總統大選再舉辦一次公民複決。