亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 12:132022/01/22 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市亞旭移工宿舍清潔隊員前往清消。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 居民提及亞旭移工宿舍，指很少和移工接觸，加上做好防疫不會怕。（賴佑維攝） 桃園市環保局緊急前往亞旭移工宿舍消毒，一處超商位於宿舍旁，也是消毒範圍。（賴佑維攝） 亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其中移工分住8個宿舍，清潔隊緊急消毒。住在蘆竹區1處移工宿舍旁居民則說，不會與他們接觸，加上做好防疫，不會害怕。 亞旭電腦移工宿舍8處，其中1處位於遠雄自由貿易港區，其餘分布在桃園市內，清潔隊員緊急前往足跡消毒，其中1處位於蘆竹的移工宿舍，鄰近超商也是消毒範圍之一。 1名居民受訪說，不太會跟移工接觸，加上做好防疫措施，因此不會害怕。另有居民透露，該宿舍住80多人，都是女姓菲籍移工。 亞旭群聚激增累計70人確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人 訂閱影音： 中時新聞網 寄北京包裹二次安檢 加強消毒 亞旭移工爆群聚 竹北廠僅1人前往桃園洽公採檢中 #宿舍 #新冠肺炎 #台灣 #亞旭電腦 #移工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北京促冷鏈等行業 做好檢測消毒 04:102022/01/20 產業財經 疫情擴散 桃園晚間暴增60例 04:102022/01/22 財經要聞 已66員工染疫 亞旭電腦發4點聲明、提升防疫措施 05:342022/01/22 生活 桃園爆移工群聚 王必勝再出馬！前進經貿園區 14:462022/01/21 生活 桃園亞旭電腦移工群聚案爆炸 新增60人確診、累計66例 22:462022/01/21 生活 本土疫情再創新高 桃園現移工群聚 14:412022/01/21 生活 桃園遠雄自貿園區爆移工曾到西堤 逾千人急採檢「恐多人確診」 12:442022/01/21 生活 一覺醒來本土＋60 若升三級警戒「9大指引」一次看 09:052022/01/22 生活 女看護每天揍阿公 3段惡劣監視器畫面曝光 網全氣炸 18:022022/01/20 社會 桃園亞旭群聚70人確診 急追餐廳、教會足跡 11:002022/01/22 生活 染疫人數擴至70例 亞旭電腦急發四聲明 11:312022/01/22 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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