居民提及亞旭移工宿舍，指很少和移工接觸，加上做好防疫不會怕。（賴佑維攝）

桃園市環保局緊急前往亞旭移工宿舍消毒，一處超商位於宿舍旁，也是消毒範圍。（賴佑維攝）

亞旭電腦桃園廠70名本國員工、移工確診，其中移工分住8個宿舍，清潔隊緊急消毒。住在蘆竹區1處移工宿舍旁居民則說，不會與他們接觸，加上做好防疫，不會害怕。

亞旭電腦移工宿舍8處，其中1處位於遠雄自由貿易港區，其餘分布在桃園市內，清潔隊員緊急前往足跡消毒，其中1處位於蘆竹的移工宿舍，鄰近超商也是消毒範圍之一。

1名居民受訪說，不太會跟移工接觸，加上做好防疫措施，因此不會害怕。另有居民透露，該宿舍住80多人，都是女姓菲籍移工。