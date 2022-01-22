救災人員迅速架好美式雙節梯並以水線防護，登梯救援受困2樓的民眾。（觀音分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

入室進行人命搜救後，成功帶出1名在臥室昏倒的長者。（觀音分隊提供／陳夢茹桃園傳真）

農曆春節將至，民眾無不期待返鄉與家中長輩團聚圍爐，不少住家位於較偏遠地區，周圍街巷狹小，消防車進出不易，一旦發生火警搶救困難度較高。為此桃園市消防局第三大隊觀音分隊選在轄內1處巷弄內民宅，針對該處周圍狹小巷弄辦理搶救演練。

觀音消防分隊長陳建中表示，這次演練現場狀況針對狹窄巷弄設計情境，條件十分嚴苛，演練現場路寬僅有2米，只能容納小型車輛單向進出，一般消防車根本開不進來，分隊利用小型水箱車體積小、機動性高的優點，迅速扺達現場並展開救援。

陳建中說，首先由帶隊分隊長在出動途中確認火煙狀況、分配任務，到場後再以大聲公安撫待救者情緒並快速巡視火場概況，其餘救災人員迅速架好美式雙節梯並以水線防護，登梯救下位於2樓的民眾，立即讓救護人員接手搶救。隨後入室進行人命搜救，帶出1名在臥室昏倒的長者，演練過程緊湊迅速，充分展現消防人員戰技熟練及默契十足。

陳建中呼籲，年節將近，各家各戶應做好用火用電的管理，防止火災的發生，若不幸遇到災害發生時，必須謹記「小火快逃，大火關門」原則，確保生命安全，勿因慌張做出錯誤的應變來增加自身的危險。

第三大隊大隊長簡慈彥則提醒，狹小巷道發生火警造成人命傷亡的風險高，人命搶救實屬不易，呼籲民眾不要將車輛停在狹小巷道內，抑或堆放雜物，避免影響消防救災動線、空間及耽誤救災黃金時間，火災初期迅速應處才能降低災損程度。