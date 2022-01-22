一對20多歲在物流公司上班的年輕情侶檔，利用配送過程，擅自拆解包裹，竊走裡頭的手機、保養品等貴重物品，再拿去變賣牟利，不法獲利約10萬元許。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一對20多歲在物流公司上班的年輕情侶檔，利用配送過程，擅自拆解包裹，竊走裡頭的手機、保養品等貴重物品，再拿去變賣牟利，不法獲利約10萬元許。（吉安警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一對20多歲在物流公司上班的年輕情侶檔，自去年9月開始，利用配送過程，擅自拆解包裹，竊走裡頭的手機、保養品等貴重物品，再拿去變賣牟利，不法獲利約10萬元許，警方獲報後，經深入調查，在1月成功逮人，並依竊盜、業務侵占罪嫌送辦。

吉安警分局表示，日前接獲多名網購買家報案，指稱自己網購的貨品內容物不符，或是物品短少，甚至有買家上網訂購新款iPhone手機，卻收到空盒或是舊款IPhone，向賣家申訴並報案。

經吉安警分局比對異常商品序號，發現出現問題的包裹，皆由同間物流公司負責配送，於是鎖定擔任配送業務的22歲邱姓物流士，及隨車員23歲黃姓女子這對情侶檔涉有重嫌。

經警方深入調查，發現2人從去年9月開始，到超商收貨後，先將車輛開到公司停車場，趁機在車內檢查包裹，若是發現包裹內有iPhone或保養品等貴重商品，就拆開取走，再拆其他包裹內的貨品調包，最後再重新包好寄出。

警方待時機成熟，今年1月前往邱男租屋處搜索，順利查扣相關贓證物，包含多隻手機、保養品等，邱、黃供稱，原以為買家收到異常貨品會找賣家理論，怎料卻被警找上門。警方隨後清查發現，2人因變賣牟利的不法所得高達10萬元，當中有10位賣家受害，全案移送花蓮地檢署偵辦。