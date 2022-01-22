警方鼓勵沉迷手遊輟學的少年要回歸學校，多從事正當休閒活動。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

青少年沉迷網路3C手遊近3年有上升趨勢，從2019年5.1％至2021年的5.6％，高雄市1名16歲少年半夜玩手遊到天亮，早上爬不起來，不時和母親暴怒相向，荒廢學業又產生親子衝突，家長求助高雄市少年隊，警方以離家輟學的少年有不少人誤入歧途甚至被詐騙集團利誘當人頭、販毒的案例規勸該名少年回歸正途。

高市少年輔導委員會指出，近3年網路3C不當使用個案統計數據顯示，2019年佔總個案5.1％、2020年佔5.5％、2021年佔5.6％，顯示青少年網路3C使用不當問題有逐年攀升趨勢。

高雄市警局少年隊日前接獲1名家長請求協助，家長向警方表示，16歲的兒子小明（化名）前一陣子沉迷3C手遊，半夜越玩精神越好，時常玩到清晨5、6點才就寢，早上爬不起來也喚不醒，兒子因未按時到校，經常輟學，兒子常會亂發脾氣，母子倆因此常起衝突。

小明的母親還透露，兒子不去上學後，開始有其他朋友多次邀約他前往參加宮廟活動，輟學的同校同學也常邀約他外出，擔心兒子會有偏差行為，請求警方是否能將她兒子生活導入正軌。

少年隊警方於1月18日上午10時找到少年小明懇談，發現小明因在少年時期缺乏自信心，在手遊的遊戲找到網友的認同，因此沉迷於遊戲中而輟學，警方唯恐他交到壞朋友，以實際輟學的少年誤觸法網的案例，指有輟學少年為賺取零用錢被詐騙集團引誘後當人頭帳戶或車手，鼓勵小明要回歸學校，多從事正當休閒活動，並請學校多輔導小明，以及家長重視少年身心，將小明導回就學正軌。

少年隊隊長王春生表示，現今網絡世界發達，青少年最常接觸的通訊軟體和3C手遊，易讓詐騙集團利誘，警方除積極宣導網路安全及打擊詐騙集團外，並鼓勵青少年學子應多多從事正當休閒活動，並提醒家長特別要重視家中子女生活交往情形，避免誤觸不法成為犯罪加害者或淪為被害者。