台灣再生能源發電及售電業市場快速發展，截至2021年10月底，累計2021年的綠電轉供量已超過6億度，較2020年成長超過11倍，其中有近8成供給來自於陸域風力。

台灣再生能源裝置總量達11GW，綠電售電自由化下，再生能源民營電廠約有1.4GW的裝置容量可透過轉供方式銷售予電力用戶。截至2021年11月底，再生能源民營電廠累計年度發電量約達19億度，其中風力佔59%，太陽光電約佔36%；而在風力發電中，陸域風電的躉購費率相較其他再生能源發電種類最具備競爭力，不論是發電端或是用戶端都最有意願參與轉供。

自2009年再生能源發展條例公告以來，台灣經濟部能源局每年召開躉購費率審定會議，根據不同再生能源技術與開發、興建與運維成本，計算20年躉購費率。隨著再生能源技術提升與本土供應鏈成熟，再生能源之躉購費率長期穩定下降。以陸域風力為例，其躉購費率甚至低於平均公用售電價格；第三階段第一次離岸風電競標的費率，以每度2.49元為上限。

資誠聯合會計師事務所再生能源產業服務主持會計師蔡亦臺表示，台灣的再生能源交易是採物理性雙邊購售電合約模式(Physical Power Purchase Agreement)，以發電與用電電號為基礎、透過台電輸配電系統轉供。再生能源的發電樣態各有不同，需求方須瞭解用電型態與發電型態是否匹配，方能提高綠電採購且降低餘電比例，避免發生花了成本卻用不到綠電的情形。參考國外經驗，資誠建議用戶端可採用集體採購方式或在國內電力市場中建立綠電批發市場，解決餘電的問題，同時提高再生能源案場的融資能力。

資誠綠電採購分析可協助有採購需求的企業依照自身用電型態、欲選購的再生能源種類、欲採購的綠電容量、價格等，評估購買綠電後企業使用綠電比例、餘電比例、整體購電成本的變化情形與減少範疇二碳排數量等，設定合理的綠電採購目標。