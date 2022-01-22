義守大學醫學院21日舉行大體老師啟用暨感恩追思儀式，今年有4名大體老師為醫學無私奉獻，受邀出席的有大體老師的家屬，以及醫學系、學士後醫學系和學士後中醫學系師生共同參與。

追思儀式特別播放4名大體老師生前的影片介紹，動容的故事讓在場人士頻頻拭淚，場面隆重、感人。4名大體老師分別是陳朝樑、陶永年、王成良和張可欣，他們在生命走到盡頭後，選擇用大愛的方式遺愛人間。

陳朝樑生前說，死亡是一個生命轉入另一個生命，透過捐贈大體，以不同的方式延續生命的精彩；陶永年在70歲時就已簽署器官捐贈、大體捐贈，他要用自己的身體成為醫學院學生的知識寶庫。

王成良生前行善助人，所以他在義大醫院治療期間堅持保持身體的完整性，就是希望離開人世後將大體捐贈，可讓醫學院學生解剖，協助他們增長醫學知識。樂觀的張可欣一直是丈夫背後那股溫柔堅定的力量，她在生病時就決定捐贈大體，希望未來的世界可以減少病痛。

義守大學校長陳振遠滿懷感激謝謝4名大體老師無私奉獻，和家屬成就老師宏大的悲憫，他感性地細數4位大體老師的生前點滴，他們走過精彩的生命歷程，在人生的最後一刻用大體為醫學教育奉獻。