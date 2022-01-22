王攀元紀念館展出王攀元多幅的經典畫作。（李忠一攝）

2017年底以109歲高齡辭世的畫家王攀元，子女們為完成他的遺願，將他在宜蘭的舊居改建為「王攀元紀念館」，王攀元的作品陳列在館內，今天（22日）紀念館開幕，館方期盼，能透過一件件的經典創作，保留珍貴的文化資產，深化民眾的文化底蘊。

王攀元出生在1908年大陸江蘇，1933年考進上海美專西畫科，1949年他自大陸隨政府來台，來台之初生活艱苦，他在高雄碼頭當了3年搬運工，1952年在羅東中學擔任美術老師，直到1973年教職退休後，全心投入畫作。

王攀元一生獲獎無數，2001年獲得「第5屆國家文藝獎」，宜蘭藝壇耆老陳忠藏說，王攀元作品特徵是單純、純淨、孤獨，主題非常明顯，並非景致的再現，而是呈現出足以讓人思考的意境。

王攀元紀念館地點是王攀元1994年10月初搬到宜蘭市七張路居住的地方，今天紀念館開幕時，王攀元的小女兒王多慈說，父親退休後專注在美術創作上，並透過作品展現內心深處的孤寂，父親生前的遺願就是保留一生嘔心瀝血的創作。館內還展示王攀元97歲創作的油畫「英雄淚」，是王攀元生前的最後一幅作品。

館方表示，王攀元紀念館採網路預約制，每周二、四、六、日上午10時至下午6時開放，周一休館，逢國定假日或特別活動照常開放，預約網址https：／／www.pywangmuseum.com／。