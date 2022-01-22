在基隆開設一家女性精品內衣店的男子，趁女店員不注意時，兩度在收銀檯後方，用手撫摸女員工的腰部及後背，不斷上下游移，還假借要替女員工按摩，在試衣間內突然「滑進」胸部慶親吻，女員工事後相當害怕，向同事及主管控訴自己遭老闆性騷擾，事後還罹患憂鬱症，法官調查後，僅確認老闆友摸其腰部，但試衣間部分，因為沒積極證據，因此仍判刑騷擾成立，判拘役80天，可易科罰金。

根據判決書記載，女店員控訴，男方為基隆某內衣精品百貨店負責人，民國108年4月18日，在店內櫃台結帳處，趁她不注意時，兩度後方伸出左手在女店員後腰上下游移撫觸，讓女店員受到極大驚嚇與害怕，於是向同事及隔壁店家好友說自己遭到性騷擾，事後對老闆提告。

老闆出庭時，坦承有用左手拍、碰觸甲女背、腰部，但矢口否認有何性騷擾之犯行，還辯稱是要幫她加油打氣，而且當天看到女員工身體不適，還替她在試衣間按摩，甚至對所有的同事都是用愛心來互動，都是用家庭式的管理方式。當天純粹是用關心的心情協助女店員，沒有性騷擾。

法官傳訊女店員同事，同事證稱，「我跟受害者是同事，當天她有打給我，她跟我說她剛剛發生一件很恐怖的事，我有跟她說那你要不要趕快跟主管講。另一名同事也證稱，「當天下午4時30分我收到女店員傳訊息，我馬上回電話給她，我說我人剛好在基隆，馬上過去。後來我送女方回家後，立刻打電話回報我的主管。」

法官審酌，男老闆欠缺尊重他人性自主權之觀念，趁女店員不及抗拒之際，對她性騷擾，侵犯她身體隱私，且女方於案發後罹患憂鬱症造成女方心理受創，且男方犯後始終否認犯行，雙方未能達成調解，因此判拘役80天，可易科罰金。