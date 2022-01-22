全國高級中等學校教育產業工會今天表示，學測英文科與生活結合，能讓學生發揮創意，整體而言難易度適中，比模擬考試題簡單，具高中英文程度的孩子應該有很好的發揮。

英文科非選擇題部分，全中教說，翻譯題貼近學生生活經驗，難易度適中，字詞皆生活實用，且為基本句型，無刁鑽用法。英文寫作部分圖片清晰易懂且結合生活經驗，除可考驗學生從圖片轉成文字論述的能力外，亦能鑑別學生描述及比較與對照的能力。

全中教說，英文科寫作第二段中「要求學生說明心目中理想公園的樣貌與特色，並解釋你的理由發揮個人創意的空間」可考出學生的創意。

混合式題型部分，素養題難易度層次分明，出題設計的用心值得肯定。全中教指出，混合題型用字遣詞符合高中生中等程度，47、48的題組答案好找，唯學生應注意細節。第49題較具鑑別度，尤其多選題不確定答案數，對學生會是新的挑戰，學生須細讀文章才能作答。