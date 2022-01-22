桃園亞旭電腦群聚至今累計70人染疫，短短一天爆出這麼多確診，讓不少民眾擔憂是否疫情失控了？對此，北市聯醫中興院區消化內科醫師姜冠宇表示，如果確診個案都找得到感染源，其實大家應該要開心他們被揪出來，因為這樣可以遏止擴散出去的風險，除非這些案例都找不到感染源，是意外採檢出來的，那就真的天下大亂了。

姜冠宇今天在臉書發文表示，桃園群聚爆60多人確診，代表疫情失控了嗎？每次有大量確診個案出現的時候，首先要看是不是在原本匡列的範圍裡面，如果是的話，我們應該要高興，因為有確定源頭，及早發現就可以阻止繼續擴散出去。

姜冠宇認為，如果昨天晚上被檢驗出來的60例本土案例，都屬於感染源不明、意外被檢查出來的狀況的話，那才是天下大亂的時候。

姜冠宇指出，想與Omicron共存的條件有3個，首先是足夠的第三劑覆蓋率，有人認為是90％，但他認為在第二劑的基礎上，第三劑覆蓋率能有達60％就不錯了；另就是要有足夠的抗病毒藥物給感染者，根據醫界前輩預估至少要有230萬份；最後則是要有成熟的疫苗通行政措施與配合度，以及沒有完全打完疫苗者的相關配套措施。

姜冠宇也說，有些民眾質疑「是不是因為第三劑間隔時間縮短，實施的太慢才導致疫情爆發？」但其實打完第三劑疫苗還是會受到感染，或是傳染給別人，只是機率會變小，在病毒盛行的區域，民眾做好防疫相關的配套措施，會比疫苗覆蓋率更重要，如今的狀況這樣，建議大家還是少移動為妙。