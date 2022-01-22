距離農曆春節越來越近，許多民眾喜歡準備新鈔迎接新年新氣象，中央銀行表示，已請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行為指定兌鈔地點，下周一至周五（24日至28日）連續5個營業日都可兌換新鈔，民眾可上官網、臉書及行動APP查詢。

為方便民眾查詢兌換新鈔地點，央行特別在「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，並結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行指出，下周新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；壹佰圓券每人限兌100張，其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要的民眾可前往兌換。其中，壹佰圓券因為紅色，過年期間相當討喜也受歡迎，有意兌換民眾注意有每人限兌100張的限制。

下周新鈔兌換期間，7家銀行371家指定兌鈔分行，以及郵局位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另外59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

央行也鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，例如利用手機門號轉帳發放數位紅包，除可避免人潮群聚，也可節省社會資源，並達到數位轉型之效。