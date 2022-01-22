因疫情嚴重，英超繼續受嚴重影響，多場聯賽都因有大批職球員染病而取消。即使可如期比賽，各隊都出現主力患病要隔離的問題，所以投注英超前，要先留意球賽是否如期舉行，以及各隊是否有主力球員因病無法上陣。

由於有不少球員正參加非洲國家盃，就更令多支球隊戰力下降。其中最受影響的利物浦有 薩拉赫 Mohamed Salah 和 馬內 Sadio Mané 分別代表埃及和塞內加爾出徵，但上週比賽的結果是由一眾副選球員將士用命以3:0大勝布倫特福德。而本週在投注利物浦又或是另一支受影響的萊切斯特城要額外注意。

勞爾·希門尼斯本賽季已經進了4球（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[狼隊@布倫特福德][01/22 (六)23:00] [編號 707]

本周會選擇最近沒有因以上狀況影響太多的布倫特福德對狼隊賽事。客隊狼隊是英超近況最好的球隊之一，最近10場比賽，是5勝3平2敗，2場敗仗分別是負曼城和利物浦，比數都只是0:1，可見球隊狀態非常不錯。狼隊本賽季防守做得十分出色，球隊20場只丟15球，是英超丟球第2少的球隊。不過球隊攻力確實不足，20場只進17球，是英超進球第3少的球隊，目前聯賽排名第8也算合理。其中墨西哥中鋒 勞爾·希門尼斯 Raul Jimenez 終於從上季頭部重傷的陰霾中復原，目前聯賽進了4球，跟南韓國腳黃喜燦並列為球隊聯賽首席射手。

至於主隊布倫特福德早已無復本賽季初期給人耳目一新的感覺。球隊聯賽3連敗，最近10場則是3勝1平6敗。本場面對近況不錯的狼隊，布倫特福德要勝出不容易，選不讓分/狼隊勝。

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兵工廠於英格蘭聯賽盃4強第二回合輸給了利物浦0:2（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來@兵工廠][01/23 (日)22:00] [編號 710]

兵工廠自元旦後再次在聯賽出賽，主場竟遇上榜末的班來。兩隊實力明顯有差距，選讓分/兵工廠勝。

兵工廠在1月1日主場1:2 輸給了榜首的曼城，因球員受傷、停賽、受病毒感染和部分球員出戰非洲國家盃影響，上周末聯賽對熱刺的德比戰也要取消。但事件弄至滿城風雨，特別是究竟取消的標準究竟是如何，備受外界質疑，更有批評指兵工廠是為了備戰台灣時間周五凌晨舉行的英格蘭聯賽盃4強第2回合的球賽，才稱不夠球員對熱刺而令比賽延期，可惜這場比賽還是輸給了利物浦0:2。

事實上，兵工廠有4人出戰非洲國家盃，其中因紀律問題早已被主帥 阿特塔 Mikel Arteta 棄用的奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang 更因心律不正常，被提早送回英國。加上瑞士中場 格蘭尼特·扎卡 Granit Xhaka 停賽，一眾有傷在身的小將如 布卡約·薩卡 Bukayo Saka 和 埃米爾·羅維 Emile Rowe 等，非要更努力不可。

幸好兵工廠本場對手是榜末的班來。班來是英超最受疫情影響的球隊，已經有關場聯賽被延期，是英超比賽場次最少的球隊，也是球隊17戰只有11分排榜末的主因。班來更令人擔心是，球隊陣容深度向來已不足，更被護級對手紐卡索聯引用合約中的贖金條款，賣走了進攻主力克里斯·伍德 Chris Wood。缺少了這名高大的紐西蘭中鋒，各項賽事近3場全敗、近10場則是1勝4平5敗的班來，如果在作客的情況下取得分數。

推薦︰ <足球>710 班來@兵工廠 讓分 (兵工廠FC (-1))；總進球數 (2-3 球)