台股回測季線，科技股漲多休息，歷史經驗指出，台股波段低點，定期定額進場台股基金，1年後賺錢機率百分百，若選擇績效前段班台股基金，過去2年定期定額報酬率更吸睛，趁股市修正逢低介入，年節前甜蜜買點浮現。專家認為，目前台股行情「熊短牛長」，定期定額心法就是要先累積單位數。

元月以來，台股大幅震盪，統計從元月開紅盤至1/21止，台股集中市場加權股價指數下跌1.75%，台股基金績效表現亦不佳，新光投信台股投資團隊表示，金虎年來臨，台股高檔震盪，資金輪動成常態，歷史經驗指出，台股遇波段低點，定期定額進場台股基金，1年後獲利機率百分百。

新光投信台股投資團隊表示，短線台股遇資金動能不足，市場欠缺主流股、遇過年長假效應，加上Omicron使本土疫情持續，民眾抱股意願降低，1/20(四)台股拉回測底，中長線仍站穩季線之上，年節前資金輪動快速下，投資人若想低接選股佈局，難度有望增加，不妨透過定期定額方式，優先佈局績優台股基金，抱持先「存單位數」心態進場卡位，利用市場低檔，分散不同時點進場，短期修正後，年後科技股營收獲利具高成長性，有望吸引逢低資金布局，台股後市仍有機會維持震盪向上走勢。

全球主要機構大多看好2022年經濟表現有望延續佳績，雖然2022年為升息年，但從過去4次升息循環經驗中，可以發現升息前，台股提前見波段高點，升息後兩個月內，則見到波段低點，後續隨利率走揚，股市亦同步反彈，都能突破升息前的高點位置，反映升息前的股市易承壓，波動較大，隨後反應中長期景氣復甦，企業獲利成長等基本面利多，帶動股市重返多頭，預估2022年台股有機會先蹲後跳，更有利於定期定額投資。

根據Lipper統計，2020年全球新冠疫情爆發以來這兩年期間，134檔台股基金同期間定期定額平均投資報酬率達34.07%，其中，新光創新科技、新光大三通、新光台灣富貴基金3檔，甚至繳出60%以上的漂亮成績，表現最好的新光創新科技基金，近2年定期定額報酬漲68.34%，績效最為亮眼。