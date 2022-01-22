英國衛生安全局(UKHSA)周五將高傳染力的Omicron病毒的一個子系列為調查對象，稱其可能具有快速增加的趨勢。

BA.2亞系現在正被調查中，但是還沒有看到與Omicron相較有特定差異的變種，尚未被正式定為受到關注的變異株病毒。

UKHSA的主管Meera Chand說，病毒的本質是進化和變異的，因此我們可以預期，將繼續看到新的變種出現。持續的基因組監控使我們能夠發現新變種，並評估它們是否重要。

英國已經對426例的BA.2亞系進行了測序，UKHSA表示，雖然病毒基因組改變的重要性尚不確定，但從初期分析顯示，與原Omicron的亞系BA.1相比，其生長速度有所提高。

目前有40個國家報告了BA.2序列，丹麥報告的樣本最多，印度、英國、瑞典和新加坡緊隨其後。丹麥的BA.2增長迅速，在2021年最後一周的所有新冠病例數中，它佔了20%，到了2022年第二周已經上升到45%。

Statens Serum研究所(SSI)研究員Anders Fomsgaard說，他對亞系的快速增長還沒有給出好的解釋，他感到困惑，但並不擔心。可能是BA.2對人群的免疫力更具抵抗力，讓它感染更多。Fomsgaard指出，有一種可能是，感染上BA.1病毒的人，可能就無法免疫，然後很快地又感染上BA.2。

丹麥SSI的分析顯示，與BA.1相比，BA.2的住院率沒有差異。