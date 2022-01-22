哈蘭德 本賽季已進15球排名射手榜第3位（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[多特蒙德@霍芬海姆][01/22(六) 10:30] [編號 696]

德甲第2位的多特蒙德跟榜首拜仁慕尼黑積分差距繼續維持在6分，要爭奪冠軍，剩下的比賽實在不容有失。不過本場作客將會遇上第4位的霍芬海姆，要勝出並不容易。

多特蒙德上一場聯賽大破弗萊堡5:1，令到球隊繼續跟拜仁維持在6分距離。挪威射手 厄林·哈蘭德 Erling Haaland 在比賽中進2球，聯賽累積進球達15球，暫排射手榜第3位。事實上，多特蒙德各項賽事近10場成績是5勝1平4敗。但是如果計算大小[總分]大2.5的話，近10場出現9大1小的情況。本場第2對第4位的比賽成負難料。

霍芬海姆目前德甲排第4，球隊在歇冬前曾有一段強勁走勢，聯賽6場不敗，當中成績為4勝2平，但球隊剛在聯賽1:2負第5位的柏林聯。霍芬海姆攻力跟聯賽排名一樣，聯賽19場進39球，剛好是德甲進球第4多的球隊，而前3正正就是排1至3的拜仁、多特蒙德和勒沃庫森。另外要留意是霍芬海姆和多特蒙德，正正就是德甲前8名球隊當中，丟球第2多的球隊。兩隊踢進攻足球，可優先考慮大小[總分]大2.5。

推薦︰ <足球>696 多特蒙德@霍芬海姆 大小[客隊] (多特蒙德 大 1.5)；不讓分 (多特蒙德)

RB萊比錫 葡萄牙前鋒 安德烈·席爾瓦 本賽季已進了8球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[沃夫斯堡@RB萊比錫][01/23(日) 22:30] [編號 701]

德甲近況最差的沃夫斯堡，在上一場對柏林赫塔終於沒有敗陣，主場0:0賽和對手，但本場需要作客狀況回勇的RB萊比錫，寧選不讓分/ RB萊比錫勝。

說沃夫斯堡近況差一點不假，球隊各項賽事成績為1平7敗，聯賽位置也由賽季初的前列跌至現在14位。球隊攻擊力太弱仍然沒辦法解決，19場聯賽只進17球，是德甲進球第2少的球隊。所以本場除了可考慮不讓分RB萊比錫勝外，也不妨留意大小[客隊]小1.5甚至0.5。

相反主隊RB萊比錫歇冬後各項賽事3連勝，最近5場聯賽成績則是3勝1平1敗。RB萊比錫去年12月初改由總教練 特德斯科 Domenico Tedesco 執教後，球隊成績馬上改善，目前聯賽19戰8勝4和7負28分排第7，但其實跟第4位的霍芬海姆只有3分距離，本場面對狀態低迷的沃夫斯堡，絕對是搶分的機會。

RB萊比錫陣中，盛傳被英超曼聯招手的法國中場 恩昆庫 Christopher Nkunku 最值得留意，本季聯賽已進9球，而葡萄牙前鋒 安德烈·席爾瓦 Andre Silva 也進了8球。相留對手沃夫斯堡攻力不濟，可選擇不讓分/RB萊比錫勝。

推薦︰ <足球>701沃夫斯堡@RB萊比錫 不讓分/RB萊比錫