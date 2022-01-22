Jabra Elite 4 Active海具備IP57等級防水防汗耐用性、穩定舒適的貼合性。（Jabra提供）

Jabra Elite 4 Active海軍藍色。（Jabra提供）

近年越來越多人喜歡到健身房運動或路跑，而不少運動愛好者更喜歡戴著無線耳機、配著音樂運動，Jabra就推出了全新的Jabra Elite 4 Active，以IP57等級防水防汗耐用性、穩定舒適的貼合性，再加上主動降噪功能，以及透過個人化定制均衡器，加強運動中的沉浸式音樂體驗，讓使用者更能專注投入在運動當中，定價3990元，2月20日前更於健身工廠全台57家門市，提供會員內部優惠組合，非會員一般民眾，凡購買指定商品即送健身工廠14天課程體驗券。