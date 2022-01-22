傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄疫情升溫，夢時代購物中心疑似有確診者足跡，業者緊急宣布，配合政府防疫政策，今（22）日休館1天清消，共同防疫，守護健康。（柯宗緯翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄疫情升溫，夢時代購物中心傳出疑似有確診者足跡，業者緊急宣布，配合政府防疫政策，今（22）日休館1天清消，共同防疫，守護健康。市長陳其邁預計下午兩點舉行防疫記者會說明最新疫情狀況。 高雄傳「兩位數」確診 夢時代有足跡！今休館一天 疫情升溫 全國22名學測考生使用11間隔離試場 #足跡 #高雄夢時代 #休館 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 染疫人數擴至70例 亞旭電腦急發四聲明 11:312022/01/22 財經 醋勁大發玩真的 18則恐嚇短訊定罪 04:102022/01/22 政治要聞 接力3天 冬奧聖火路線確定 04:102022/01/22 焦點新聞 來熱博賞迪士尼彩稻花海 變裝有禮 04:102022/01/22 地方新聞 林瑞陽神隱近1個月微博仍遭禁言 兒鬆口「有訊息聯絡」 09:392022/01/22 娛樂 怡和考慮出售台港澳業務 台灣肯德基、必勝客 傳易主 04:102022/01/22 財經要聞 懷抱夢想 就有前進動力 04:102022/01/22 產業特刊 學測首日 嘉義考場驚傳考生墜樓 04:102022/01/22 社會新聞 friDay購物啟動辦公室人員分流機制 尾牙暫緩 13:032022/01/22 財經 因應疫情擴大 新竹防疫旅館春節前全面加強檢查 13:012022/01/22 生活 寵物精緻呵護 養出毛孩新藍海 04:102022/01/22 財經要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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