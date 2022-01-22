高雄疫情升溫，夢時代購物中心傳出疑似有確診者足跡，業者緊急宣布，配合政府防疫政策，今（22）日休館1天清消，共同防疫，守護健康。市長陳其邁預計下午兩點舉行防疫記者會說明最新疫情狀況。

高雄傳「兩位數」確診 夢時代有足跡！今休館一天
疫情升溫 全國22名學測考生使用11間隔離試場
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