高雄爆發本土疫情，擔任船舶引擎維修員的本國籍男子染疫，造成港區連還爆。高雄至21日為止，已累積13例個案；今傳出再添「兩位數」，疑似新光輪群聚擴大。由於市府已發送逾2萬則簡訊，通知港區人員篩檢，預估確診數還會再增加。

高雄統一夢時代百貨也傳出有確診者足跡，業者宣布今休館一天，全面清消。中島商港區今起強制採檢，55號碼頭只出不進。

高雄市政府呼籲，與個案足跡重疊的民眾，若身體出現呼吸道症狀，應主動告知醫生。