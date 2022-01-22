高雄傳「兩位數」確診 夢時代有足跡！今休館一天 12:232022/01/22 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄夢時代今休館一天。圖為去年三級警戒期間，美食街空蕩景象。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄爆發本土疫情，擔任船舶引擎維修員的本國籍男子染疫，造成港區連還爆。高雄至21日為止，已累積13例個案；今傳出再添「兩位數」，疑似新光輪群聚擴大。由於市府已發送逾2萬則簡訊，通知港區人員篩檢，預估確診數還會再增加。 高雄統一夢時代百貨也傳出有確診者足跡，業者宣布今休館一天，全面清消。中島商港區今起強制採檢，55號碼頭只出不進。 高雄市政府呼籲，與個案足跡重疊的民眾，若身體出現呼吸道症狀，應主動告知醫生。 桃園一天70例本土 醫曝最壞結果：台灣只剩兩條路 疫情炸鍋 台灣人搶打第三劑 4大副作用要注意 #高雄 #港區 #群聚 #夢時代 #休館 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傳有確診者足跡 高雄夢時代今緊急休館1天清消 12:202022/01/22 生活 賭場隱身墓仔埔 專車接送兼惡犬看門 警攻堅逮42賭客 10:502022/01/22 社會 高雄防疫二級加強 取消疫苗隨到隨打 04:102022/01/22 焦點要聞 高雄港染疫爸被抓包登船沒掃實聯制 航港局出手重罰10萬元 18:352022/01/21 生活 亞旭電腦群聚染疫 桃園廠停工兩天 12:402022/01/22 財經 桃園亞旭群聚70人確診 急追餐廳、教會足跡 11:002022/01/22 生活 拜廟、騎鐵馬 地產老總過年 「疫」如往常 04:102022/01/22 財經焦點 高雄年貨公車 17路線齊發 04:102022/01/22 地方新聞 高雄確診父1傳10 港區淪破口 感染源至今不明 14:342022/01/21 生活 戰場不在高雄！ 游淑慧要他選「這區」：補齊國民黨缺口 09:262022/01/22 政治 職場達人－台灣全人關懷照護服務協會顧問 曹桓榮整合資源 展現草根力量 04:102022/01/22 產業特刊 Omicron海嘯衝高雄港 本土個案全中魔王病毒 14:252022/01/21 生活 亞旭群聚再加10確診 鄭文燦：全面採檢逾1萬人 10:202022/01/22 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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