內政部於今(22)日於南投消防署訓練中心舉辦「第二期新建工程動土暨補助南投縣、雲林縣消防車輛交車典禮」，內政部次長陳宗彥蒞臨主持，肯定中央與地方攜手強化我國救災能量，共同為提升消防人員訓練及救災安全努力。

內政部於今(22)日於南投消防署訓練中心舉辦「第二期新建工程動土暨補助南投縣、雲林縣消防車輛交車典禮」，內政部次長陳宗彥蒞臨主持。(消防署提供)

內政部於今(22)日於南投消防署訓練中心舉辦「第二期新建工程動土暨補助南投縣、雲林縣消防車輛交車典禮」，內政部次長陳宗彥蒞臨主持。(消防署提供)

陳宗彥表示，消防署訓練中心自99年啟用至今，是國內第一所專供消防及災害防救使用的訓練中心，更是亞洲規模第一的防救災訓練基地，除提供消防人員專業訓練外，也是各級政府災害防救演練及民間救難團體各項救難的訓練場所，近年來配合國家政策強化國際交流，訓練人次累積已達數十萬人次。

內政部於今(22)日於南投消防署訓練中心舉辦「第二期新建工程動土暨補助南投縣、雲林縣消防車輛交車典禮」，內政部次長陳宗彥蒞臨主持。(消防署提供)

陳宗彥指出，為擴大訓練量能，訓練中心二期計畫自104年啟動，包含今日動土的相關訓練場，工程總經費達16.1億餘元，其中106年已完成建置二期餐廳、教室及宿舍，容訓量由原本732人提升至1,302人。

這次二期模擬訓練場區工程，除增建消防戰技訓練館、仿消防分隊、仿土石流災害搶救訓練場等模擬訓練場外，更與環保署化學局合作建置資材調度中心及化學災害相關訓練設施，預計113年10月底完工後，可提升訓練場區的安全標準及訓練功能，提供學員更優質的訓練環境。

中央補助南投縣汰換17輛消防車、雲林縣汰換3輛消防車的交車儀式，期待在新的車輛加入後，能更有效提升各縣市消防的戰力及消防人員救災安全，進而保障國人的生命財產安全。(消防署提供)

中央補助南投縣汰換17輛消防車、雲林縣汰換3輛消防車的交車儀式，期待在新的車輛加入後，能更有效提升各縣市消防的戰力及消防人員救災安全，進而保障國人的生命財產安全。(消防署提供)

中央補助南投縣汰換17輛消防車、雲林縣汰換3輛消防車的交車儀式，期待在新的車輛加入後，能更有效提升各縣市消防的戰力及消防人員救災安全，進而保障國人的生命財產安全。(消防署提供)

內政部表示，近年來環境變遷、災害頻傳，政府對於消防工作非常重視，除完備訓練中心各項訓練設施外，為提升我國消防單位救災安全及效能，已編列12.24億元經費，將在今(111)年底前補助各地方政府汰換車齡20年以上的老舊消防車計97輛。

消防署也指出，政府是義消堅實後盾，為促使義消組織邁向年輕、多元、專業化，自106年起至110年5年編列5億5,696萬7,000元，輔導地方政府招募專業人才，期間已有1萬6,041人加入義消，另成立山搜、水域、救護、資通訊或營建等機能型義消75隊1,916人，施予相關救災專業訓練，並充實消防衣帽鞋5,348套與空氣呼吸器4,541套及各類型機能型義消精良救災裝備，保障義消協勤安全及提升救災量能。

今日同時也舉辦中央補助南投縣汰換17輛消防車、雲林縣汰換3輛消防車的交車儀式，期待在新的車輛加入後，能更有效提升各縣市消防的戰力及消防人員救災安全，進而保障國人的生命財產安全。