台北捷運局管理大批捷運聯開宅，成了另類包租公，北市議員林亮君接獲北捷蘆洲站聯開社區住戶陳情，預計今年調漲管理費，由每坪45元調高3至5成，捷運局未在租賃契約載名管理費率，遭質疑違反《消保法》。捷運局對此回應，確認於法不符，租客僅須負擔每坪1.5元漲幅，其餘13.5元由捷運局自行吸收。

蘆洲站聯開社區「希望城市」共有521戶租戶，捷運局」最初估算合理管理費為每坪70元，但因初期租客不多，物業管理公司尚未進駐，僅向承租人收取每坪45元管理費。

去年隨社區住戶增加，物業管理公司進駐，經區分所有權人會議及管委會通過調漲管理費為每坪60元，預定今年開始實施。

社區民眾向林亮君陳情，林亮君指出，行政院消保處曾做出函釋，認定公部門向社會大眾出租社宅等住宅，具有企業經營者身分，適用《消保法》及相關定型化契約應記載及不得記載事項，根據「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，管理費若無內含於租金，收取管理費額度應記載於租賃契約內，但捷運局並未於租賃契約內載明管理費率。

林亮君表示，「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」規定，住宅租賃期間不得任意漲價，如因不可歸責於雙方而增加的費用，承租人負擔不得超出10分之1，其餘應由出租人吸收，捷運局將調漲的管理費用全數由承租人吸收，顯然違法。

她說，接獲陳情後與北市法務局消保官室、捷運局開協調會，確認捷運局與「希望城市」住宅租客適用《消保法》及相關定型化契約應記載及不得記載事項，因此要求捷運局收費前進行改善，並一併檢討所有聯開出租房產是否有類似問題。

對此，捷運局後續與法律顧問研議後，確認希望城市案例適用「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，依承租戶10％、捷運局90％比例分攤調漲費用，也就是承租戶僅須負擔每坪1.5元漲幅，其餘13.5元由捷運局自行吸收。