太平警分局坪林志工分隊分隊長連錦鳳、坪林警友站站長陳俊達、總幹事洪朝仁及志工媽媽們於日前特別準備拿手好菜及小點心與派出所員警一同共享。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

太平警分局坪林志工分隊分隊長連錦鳳及志工媽媽們於日前特別準備拿手「手路菜」，警友站陳站長及洪總幹事也贊助應景餐點，充滿著年節氣氛，當穿著厚重裝備的弟兄們巡邏回來，熱呼呼的佳餚吃在嘴裡，卻是暖在心裡，也讓派出所有「家」的感覺。

隨著農曆春節的腳步即將到來，也是警察同仁展開「111年加強重要節日安全維護工作」的重要工作，太平警分局坪林志工分隊分隊長連錦鳳、坪林警友站站長陳俊達、總幹事洪朝仁及志工媽媽們於日前特別準備拿手好菜及小點心與派出所員警一同共享。

志工分隊長連錦鳳表示，加入警察志工後發現派出所的弟兄們平時24小時輪班，常常生活作息及飲食都不正常，便號召志工分隊一人一菜至派出所和同仁一同用餐，也感謝警友站及地方仕紳的相挺，讓勤務繁忙的波麗士大人們也能在上班時段享用到「媽媽的味道！」

太平分局長葉志誠表示，感謝坪林志工分隊及坪林警友站的貼心付出，警察志工向來扮演警政的重要服務團隊，也是展現機關柔性的一面，無論是為民服務、預防犯罪及交通安全宣導都可以看到她們的身影，透過這精心準備的美味佳餚，讓執勤的弟兄們備感溫馨，並感受到佳節的氣氛，也在充電後繼續守護轄內的治(交)安，讓民眾在年節期間過一個平安溫馨的假期。