看準電子科技產業在5G、電動車等加速發展下，台塑四寶中台塑(1301)、南亞(1303)各自加碼投資半導體及電子材料事業，搶啖長線電子產業的升級趨勢所帶來的商機。

台塑、南亞看好未來長線電子產業在5G、電動車以及高速傳輸等趨勢帶動下，各自加碼投資半導體及電子材料事業，有利長線營運添利基。

台塑擴大投資的事業包括持股50%台塑大金電子級氫氟酸三期擴建工程，今年1月已經投料試車，不僅如此，台塑持股50%的台塑德山電子級異丙醇(IPA)新建工程預計3月投料試車，擴大搶進半導體商機。南亞部分，其擴充新港銅箔四廠、昆山ABF產能，以因應網通需求、5G、AI、新能源車等新應用增加，穩健挹注成長。

除加碼電子產業外，就本業來說，台塑第一季適逢農曆春節，工作天數較少，而海運塞港缺櫃，下游出貨受阻，需求降溫，PVC及EVA價格疲軟，預估營收會相較去年第四季衰退。南亞因ABF市況維持暢旺，有利電子材料事業營運，不過EG廠及台灣BPA廠歲修，且農曆年假，工作天數減少等，故第一季營收也恐相較去年第四季減少。