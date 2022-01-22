高市府環保局為了避免清除業者非法將外縣市廢棄物轉為高雄市廢棄物產源申報，勾稽篩選約8000筆事業單位廢棄物網路申報資料，查出至少有300筆申報不符情形，後續將持續蒐證，若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，將廢除其許可證，並依廢棄物清理法移送偵辦。

先前有不肖清運業者為了貪圖價差，將外縣市一般事業廢棄物偽報為高雄一般事業廢棄物，讓岡山焚化廠垃圾量暴增，為了防止相同事件發生，高市府環保局成立廢棄物調度中心，統一受理進廠申請及調度，並勾稽篩選約8000筆的事業單位廢棄物網路申報資料，逐一至現場實地查核，目前已查核約2500筆，發現約300筆資料有申報不符的情形。

環保局進一步說明，約300筆申報不符的樣態包括申報事業單位資料不符、申報事業單位噸數與實際清運噸數不符、有申報清運但實際未委託清運、申報之委託清除業者與實際委託清除業者不符等。

環保局強調，被查獲申報不符的業者，後續將持續蒐集彙整相關事證，若確認清除業者非法轉運外縣市廢棄物，將依「公民營廢棄物清除處理機構許可管理辦法」第27條規定廢止其許可證，並依「廢棄物清理法」第48條規定移送偵辦，違者可處3年以下有期徒刑、拘役或併科1000萬元以下罰金。