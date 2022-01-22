中國航空工業集團說，由中航無人機公司自製的「翼龍」-1E無人機周二已順利完成首飛，為「翼龍」系列無人機再添新成員。不過，它並未透露試飛地點。專家周五說，「翼龍」-1E無論在航程、續航力，效率和可靠性上，可望都優於舊版，但仍能維持成本效益。

據中方官媒《環球時報》21日報導，「翼龍」-1E是以成熟的「翼龍」系列無人機為基礎發展而來，是完全由複合材料打造成的大型多用途無人機。中航工業說，新版「翼龍」性能進行了全面優化和升級，但並未進一步透露具體細節。

不過，一位要求匿名的北京軍事專家周五在看了中航工業發布的兩張「翼龍」-1E首飛照後，告訴《環球時報》，它和「翼龍」-1仍有差別，看得出在空氣動力設計上有所修改。例如，它像「翼龍」-2般，在主翼尖端添了向上的翼翹。

專家指出，由於全機採用了先進技術的複合材料，它必然比「翼龍」-1更輕更堅固，不僅航程更長，續航力更強，效用和可靠性也隨之提升。而分析家說，「翼龍」-1E可比得上美國的MQ-1C「灰鷹（Gray Eagle）」無人機。

據製造商通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems Inc.）在官網上說，「灰鷹」最大起飛重量為1,633 公斤、載油量為261 公斤、內置武器裝載量為261 公斤、外掛武器裝載量為227公斤、實用升限為8,839.2米、最長續航時間為25小時，而時速則為309公里。