前台北市長郝龍斌。（摘自蔣經國基金會直播）

台北市政府和蔣經國國際學術交流基金會興建營運的「經國七海文化園區」、「蔣經國總統圖書館」，今天正式開幕。台北市長柯文哲表示，蔣經國總統在任內，推行十大建設、解除戒嚴、報禁、黨禁，並開放大陸探親，台灣可以走向今天的民主自由，他是有貢獻的。前台北市長郝龍斌也說，蔣經國的魄力、擔當、對不同意見的包容，是所有從政者該效法的，期盼國家領導人以此精神再創台灣奇蹟。

台北市政府在2006年7月公告七海寓所為市定古蹟，2008年10月擴大古蹟指定範圍，蔣經國國際學術交流基金會與中華信望愛基金會2014年4月11日與台北市政府簽訂「台北市政府徵求民間自行規劃申請參與投資經國七海文化園區OT暨BOT案」合約，去年全部完工，因疫情延到今天正式開幕。

柯文哲致詞表示，蔣經國總統在任內，推行十大建設，解除戒嚴、解除報禁、解除黨禁，還有開放大陸探親，台灣可以走向今天的民主自由，他是有貢獻的。

柯文哲說，七海寓所是蔣經國在台灣唯一保存完整的故居，經國七海園區完工後，除了開放民眾參觀，也讓市民來了解蔣經國簡樸的生活，而蔣經國總統圖書館保存很多文物，也讓大家了解蔣經國的生平背景和重要事蹟，並提供學術研究。

郝龍斌致詞指出，他擔任台北市長期間，負責蔣經國寓所維護，第一次來七海寓所時非常震撼，當時才體會到，深負重責大任的國家領導人，生活是如此簡樸。

郝龍斌細數蔣經國在七海寓所居住19年期間，面臨退出聯合國、石油危機、中美斷交等考驗，當時蔣經國用無比毅力，不僅給所有民眾信心，更帶領國家走出危機，尤其他的遠見更讓人佩服，積極推動十大建設、規劃新竹科學園區，同時解除戒嚴、開放兩岸觀光與探親，並推動台灣本土化。

郝龍斌說，台灣的經濟與民主奇蹟 都在蔣經國總統任內完成的，今天也是全民最肯定與懷念的國家領導人，而蔣經國的魄力、擔當、對不同意見的包容，也是所有在台灣主政的人或從政的人必須效法學習的，期盼國家領導人以此精神再創台灣奇蹟。