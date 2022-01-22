亞旭電腦驚爆新冠肺炎群聚感染，22日已累計70人確診，該公司其餘300多名移工全數送往集中檢疫所隔離，一群工作人員在園區內搭設臨時採檢站，準備為港區內1萬多名員工篩檢。（范揚光攝）

亞旭電腦傳出有移工群聚確診，據悉，目前已要求亞旭電腦停工，亞旭電腦共聘有386名移工，其餘65個已經確診者隔離治療外，其餘也會入住集中檢疫所隔離，但初步檢視，亞旭電腦也符合宿舍相關規定。

昨天晚上傳出亞旭電腦60餘名移工確診，醫福會執行長王必勝、勞動部次長王安邦等人也進駐亞旭電腦協助處理相關事宜。