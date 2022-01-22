亞旭電腦緊急停工 逾300名移工全面送集中檢疫所隔離 12:402022/01/22 中時 林良齊 、 范揚光 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 亞旭電腦驚爆新冠肺炎群聚感染，22日已累計70人確診，該公司其餘300多名移工全數送往集中檢疫所隔離，一群其他公司的移工下班後走出園區大門。（范揚光攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 亞旭電腦驚爆新冠肺炎群聚感染，22日已累計70人確診，該公司其餘300多名移工全數送往集中檢疫所隔離，一群工作人員在園區內搭設臨時採檢站，準備為港區內1萬多名員工篩檢。（范揚光攝） 亞旭電腦傳出有移工群聚確診，據悉，目前已要求亞旭電腦停工，亞旭電腦共聘有386名移工，其餘65個已經確診者隔離治療外，其餘也會入住集中檢疫所隔離，但初步檢視，亞旭電腦也符合宿舍相關規定。 昨天晚上傳出亞旭電腦60餘名移工確診，醫福會執行長王必勝、勞動部次長王安邦等人也進駐亞旭電腦協助處理相關事宜。 桃園亞旭群聚70人確診 急追餐廳、教會足跡 禁陪考 12萬人今起戴罩拚學測 #新冠肺炎 #亞旭電腦 #名移工 #集中檢疫所 #隔離 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄確診者曾到台南喝喜酒 雲林新人須居家隔離 21:212022/01/21 生活 亞旭爆大群聚 黃珊珊證實56人送劍潭隔離 曝陳時中親致電商借 09:332022/01/22 生活 一夜增60人確診！移工怎麼傳的 宿舍環境曝光秒懂 00:212022/01/22 生活 確診者台南婚宴延燒 新人雲林家5同事去吃喜酒急採檢 12:372022/01/22 生活 疫情升溫 全國22名學測考生使用11間隔離試場 12:472022/01/22 生活 亞旭群聚累計70人確診 清潔隊急消毒移工宿舍 12:132022/01/22 生活 111學測登場 全國21名考生使用8間隔離試場 13:022022/01/21 生活 員工曾去西堤 桃園觀音某工廠採檢550人結果出爐 17人仍隔離 09:342022/01/21 生活 春節方案居檢民眾鑽漏洞 男入住檢疫所期滿擅自返台中住家 11:242022/01/21 生活 疫情升溫 新安東京海上「防疫隔離險」熱銷 6天賣10萬張 02:092022/01/21 財經 高雄確診男跑來吃喜酒！台南新人下場超慘 春節泡湯隔離在雲林 20:192022/01/21 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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