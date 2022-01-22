謝和弦前妻Keanna（戴一軒，KT）日前發文自曝與葉璦菱獨子、金曲最佳新人ØZI曖昧情，ØZI昨釋出新歌《侵略性的浪漫》MV，把連日來的心聲都寫在歌中，Keanna則在IG限時動態動以「詞真壞～我喜歡」回應，未料Keanna今（22日）凌晨又開戰：「我願意全盤托出所有」，而Keanna稍早則PO出長文發聲，強調：「我不是砲友，也沒有所謂的暈船」。

Keanna稍早在IG以黑底白字發文，再談與ØZI曖昧情，Keanna表示，她可能會消失、休息幾天「請別為我擔心，我是有情緒，但不會被打倒！」表示她仍然會繼續工作，「所有知道實情的好友們以及少爺（指男友水瓶少爺）的安撫，去認真思考真正的一次解決與檢討自己」。

ØZI最近身陷多起桃色風波。（圖／中時資料照片）

Keanna表示，她將暫時不回訊息，也不看網上各種攻擊文章，Keanna強調：「我不是砲友也沒有所謂的暈船」，她也坦言，ØZI在她心中有特殊的關係和份量「我甚至為了關於評論Z（ØZI）不好的一句話與水瓶少爺發生爭執分手過，也就是我說之前交代的會有後來交往時間點。他，是我自己選擇相信投入情感的我，也是他自己口頭給過承諾且先開始的。」

最後，Keanna表示：「我現在非常清醒現在，也必須為自己發聲，吞忍我犯錯以外的委屈。」並強調：「女人應該出來捍衛自己，而不是男生因為有作品就能用壞來包裝渣的很帥」。

Keanna發長文回應。（圖／取材自Keanna Instagram）

Keanna IG全文：

可能會消失休息幾天，請別為我擔心，我是有情緒，但不會被打倒！我們仍然專心在進行著接下來的工作與計劃。

所有知道實情的好友們以及少爺的安安撫，讓我的情緒與委屈開始缓和冷靜，去認真思考真正的一次解決與檢討自己。

我不想再把負面丟給身邊真正關心＆心疼＆愛我的人吸收，所以我將會選擇暫時先不回訊息，網路上那一面倒的攻擊，我也不去看了，我該做的是消滅我的失控想法，恢復原本理性的我，別讓自身出事，導致小人得意。

所有知道實情的好友們以及少爺的安撫，讓我的情緒與委屈開始缓和冷靜，去認真思考真正的一次解決與檢討自己。

我不想再把負面丟給身邊真正關心＆心疼&愛我的人吸收，所以我將會選擇暫時先不回訊息，網路上那些一面倒的攻擊，我也不去看了，我該做的是消滅我的失控想法，恢復原本理性的我，別讓自身出事，導致小人得意。（此段重複）

但牠們發現攻擊我，我不會有太大的反應去回覆牠們的無證無聊時，就轉朝向我在乎的身邊人下手，包括根本什麼都沒做的紫民，還只是片面之詞無證的誤導大眾，而我手上多的是牠們檯面上與檯面下私訊用極為羞辱的方式騷擾怒罵我的證據！

這就是為什麼我一開始選擇完全撇清跟ØZI的關係，就是因為我知道牠們會做出什麼傷害諷刺Z的行

為，而且不會是一天兩天的糾纏蹭流量。尤其謝先生本身早在之前就曾向我提及他不喜歡這位男孩...這讓我更加的擔心焦慮！結果證明跟我想得一樣，夫妻倆對我落井下石我就算了，還不停酸他...而且沒有打算適可而止。

我很慶幸擁有一群人好友為我不捨，每天溫柔關心我因為那些不知道實情的人誤解，單方攻擊我而受創崩潰的心理狀態，我親愛的水瓶少爺也是每天溫柔的安撫不知道該不該完全像大眾解釋所有平息一切每天崩潰痛苦彷彿回到兩年前無措的我，身邊人其實內心單純又理性，至少不會是寫一首其實是對女性不是很尊重的歌出來合理化行為隱瞞對他不利的部分，卻不願一起給我一點點你曾經對我的虧欠幫忙滅火，也是幫自己忙。因為我說的再多，都比不上你本人出來的一句話，不是嗎...

求自保不願一起溝通解決我們一起犯下的錯，讓已經懊悔自己失誤驚慌的我，在心裡對你原本的感激變成失望。

我不是砲友也沒有所謂的暈船，暈的是那些被一首個歌，而失去判斷和探討我為何這次如此失失常的人。

但仔細看其實是在用不尊重女性的言詞來二度傷害我。

（而那篇被誤認為是開心被安撫的限動說：夠壞，我喜歡。其實是在諷刺的誇你聦明也無情。）

塑造我就壞人設也不老實交代對自己不利事實，就讓網友粉絲們甚至圈內人好友在不知道情的情況下，被說服且合理話化覺得處理帥氣，而讓我被曲解為變成因為上床後下不了船，得不到想毀滅的恐怖情人？？

抱歉

我不是酷拉皮卡，不在船上。

曾經在我一直不斷受到謝姓夫妻每天的攻擊時，我非常感謝Z在我最脆弱無力的時候出現，成為我消滅負面情緒的精神寄託，與情感轉移，更是我每天起床的動力，也是在我當時私下像行屍走肉般生活裡，唯一的快樂。

ØZI在我心中的關係與份量身邊好友都是知道的，我甚至為了關於評論Z不好的一句話與水瓶少爺發生争執分手過，也就是我說之前交代的會有後來交往時間點。

他，是我自己選擇相信投入情感的我，也是他自己口頭給過承諾且先開始的。

我現在非常清醒現在，也必須為自己發聲，吞忍我犯錯以外的委屈。

我不想傷害人，甚至第一時間選擇保護人，換來的是別人的自保補刀…

好友問我：值得嗎？清醒了嗎？

我相信也收到許多類似或相同的受害經驗，只是她們當時没有證據，也不敢發聲，沒關係！既然我都被曲解轟成砲灰了，也不會再更蹧，但是我敢說！想說！也願意出來說！

女人應該出來捍衛自己，而不是男生因為有作品就能用壞來包裝渣的很帥，而女人卻是要安靜忍氣吞聲的承受那些該死的偏袒言論。