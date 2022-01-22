現場還提供春聯預約服務，只要在活動前一週致電服務處完成登記者，即可隨到隨取不必在現場久候。（朱暖英服務處提供）

民眾不同的對聯佳句需求，活動總共設計15款適用於居家或商號的對句，供民眾挑選自己中意的作品。（朱暖英服務處提供）

歲末迎新春、大師揮毫春聯送鄉親！南屯區市議員朱暖英服務處，22日舉辦「虎虎生風迎新春」現場揮毫送春聯活動；邀請多位書法老師揮墨書寫賀歲春聯發贈市民朋友，並迎接福虎新年到來。朱暖英指出，活動總共發送近500幅春聯，餽贈給社區民眾來把吉祥對聯領回家。

台中市副市長令狐榮達、南屯區長林秋萬及南屯區多位里長，今天聯袂到市議員朱暖英服務處共襄盛舉；令狐榮達祝福家家戶戶在新的一年，喜氣好運源源不停，生活精彩風光無比。

朱暖英指出，現場揮毫手寫春聯饋贈鄉里的活動已連續舉辦10餘年，是春節前夕服務處由來已久的慣例；多年來累積不少民眾的好評，亦不斷吸取民眾的指教調整服務的方式。

朱暖英表示，為滿足民眾不同的對聯佳句需求，活動總共設計15款適用於居家或商號的對句，供民眾挑選自己中意的作品；現場還提供春聯預約服務，只要在活動前一週致電服務處完成登記者，即可隨到隨取不必在現場久候。

面對瞬息萬變的Omicron疫情，朱暖英考量到發放春聯的戶外現場，除要求與會民眾落實日常防疫衛生措施，量體溫戴口罩外，還提供口罩與酒精乾洗手防疫小物，預備與會民眾不時之需，希望能讓大家安心沾沾春節喜氣的同時，亦能做好防疫措施。