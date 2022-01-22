大陸《環球時報》22日報導，美國聯邦檢察官20日正式撤銷麻省理工學院（MIT）華人教授陳剛「隱瞞與中國關係」的指控，隨即得到法官批准。《紐約時報》稱，這是3年前發起「中國行動計畫」一個引人注目的挫折。「該案件針對的是一名得到校方大力支持的菁英科學家，是迄今為止撤銷案件中最重要的一起。」陳剛20日發表聲明說：「雖然我為自己的磨難結束感到寬慰，但我注意到被嚴重誤導的『中國行動計畫』繼續給學術界帶來不必要的恐懼，其他科學家仍面臨指控。」同日，MIT校長拉斐爾·雷夫發表聲明，再次表示對陳剛的支持，並希望他重返MIT。

《紐約時報》稱，陳剛2000年入籍美國，擔任MIT機械工程系主任，於2021年1月14日——即川普總統任期的最後一周被捕。在陳剛被捕當天的記者會上，時任波士頓聯邦檢察官萊林說，「對此案的指控意味著，這不僅關乎貪婪，還關乎對中國的忠誠。」這一說法引起學界震動。5天後，美檢方對陳提起兩項「電信詐騙罪」。

MIT技術評論網站稱，MIT自始至終堅定支援陳剛教授，支付了他的辯護費用，並表示檢方所謂「陳剛從中國獲取的資金」實際上是給MIT而不是陳個人的。MIT等眾多美國大學教授多次發表聯名信，聲援陳剛，批評「中國行動計畫」。20日負責陳剛案的檢察官提交動議，要求撤回對他的所有指控，稱政府「在審判中無法再承擔舉證責任」。當天中午，麻塞諸塞州地區法院法官批准撤訴。

《環時》報導，陳剛案是美國「中國行動計畫」針對華人科學家惡意調查和濫訴的最新案例。《紐約時報》稱，陳剛案撤訴發生在美司法部正在審查「中國行動計畫」之際，該計畫因特別針對華裔科學家、破壞合作研究的氣氛而受到批評。司法部發言人霍恩巴克爾上周表示，該部門正在「評估我們應對中國政府威脅的方式」。報導稱，拜登政府官員已經會見了對「中國行動計畫」最尖銳的批評者、亞裔美國人權利團體和大學的代表，討論對該計畫可能作出的改變。據現任和前任司法部官員稱，未來幾周，「中國行動計畫」這個名字可能取消，相關案件可能不再被打包為一個單獨的組，而是重新歸入司法部國家安全司的案件中。