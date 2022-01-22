民進黨立委鍾佳濱。（資料照／林縉明攝）

民進黨立委周春米。（資料照／林縉明攝）

民進黨立委鍾佳濱、莊瑞雄、周春米有意投入屏東縣長黨內初選，昨日卻發生屏東縣長潘孟安出席地方建設剪綵時，公開把莊、鍾助理轟下台的爭議，引發議論。莊瑞雄今表示，初選應該公平競爭，縣府不該變成特定候選人的助選團。鍾佳濱也說，黨內初選不是在較量誰財大氣粗、誰有派系相挺，而是比身為立委是否對家鄉有貢獻，交由縣民公評。周春米則稱，呼籲外界不要動輒無限上綱、用負面想法來看，還是把做過、努力的事拿出來比，比較重要。

潘孟安昨天出席幸福公園停車場剪綵儀式，民進黨籍立委僅周春米親自到場，莊瑞雄及鍾佳濱皆派助理到場，未料，過程中潘孟安突然對在場莊、鍾的助理飆罵，「連出力都沒有，來這裡拍照的就不用了！」把兩名助理轟下台，影片留出後引發議論。

周春米、莊瑞雄、鍾佳濱今都出席立法院修憲委員會，周春米還原昨天事發經過，在儀式進行過程，不論是司儀或縣長在致詞，都有稱呼莊瑞雄、鍾佳濱兩位助理，也歡迎他們來參與，比較遺憾的是，莊委員、鍾委員的助理不是委員本身出席，沒有在受邀的行列，當時場面有點亂，縣長在那個時刻希望他們兩位先離開，與初選無關。

面對助理出席地方活動被轟下台，莊瑞雄說，「昨天發生那樣的狀況，大家都會很感慨」，任何建設都是國家的錢，不是私人的錢，地方重大建設理應不分黨派，大家一起共襄盛舉，如果他有機會當縣長，任何公開活動、建設成果一定會不分黨派都邀請。

莊瑞雄強調，初選要公平競爭，競選手法要關明正大，任何候選人應該要自己打選戰，屏東縣政府更不應該變成特定候選人的助選團。

鍾佳濱則說，過去近一年來，他已經感受到收邀出席縣府活動時，「相對有些不一樣的待遇」，但他去當過8年副縣長，在場承辦工作主管都是他的好同事，不想讓他們為難，因此改採取提早到向工作夥伴致意，是否被邀請上台致詞並不重要，但助理受到如此待遇，他為助理感到不平。