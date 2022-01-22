111學年度大學學測今(22)日進入第2天考程，上午考科為英文科，成功高中英文老師陳國泰等人線上解析題型。(李侑珊翻攝)

111學年度大學學測今(22)日進入第2天考程，上午考科為英文科。英文老師普遍認為，新式學測英文題型的題材多元，難易度適中，考生在作答時，得熟悉各級單字字義及用法，並細心考慮上下文線索，方能掌握答題要領。

中正高中英文老師吳佳穎表示，選擇題部分，整體文章題材多元，單字難易適中。綜合測驗則注重文意線索判斷，其中僅出現2題與時態相關的文法題。文意選填維持往年水準，難易適中。

吳佳穎認為，考生如要在選擇題部分拿到分數，作答時，務必得熟悉各級單字字義及用法，並細心考慮上下文線索，方能作答。

成功高中英文老師陳國泰指出，篇章結構是往年的指考英文科題型，本次首度在新式學測出現，不過題數與選項相符。

建國高中英文老師劉家慧提到，閱讀測驗方面，取材非洲部落文化、頭盔演進歷史以及斑馬魚研究對於虹膜再生醫學的貢獻等領域，試題設計種類多元，包括圖片判斷題與個人觀點與事實的區辨。

劉家慧說，值得注意的是，首次出現的混合題型主題為兩位奧運難民選手的介紹，題目難易適中，與9月的新型學測試考題型相似，考生應該相當熟悉。

成淵高中英文老師李宜樺說，整體英文試題在非選部分，當中的翻譯題難易適中，貼近生活經驗，主題與飼養寵物的責任感相關。作文題目則為藉由兩張圖片，敘述比較兩種公園的特色，並寫出自己心目中理想公園的樣貌和特色，考生可行發揮，題目彈性大。