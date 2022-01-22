近日疫情升溫，為確保員工安全及服務不中斷，遠傳friDay購物22日宣布，下周一(1/24)起啟動辦公室人員分流機制，原訂本周舉辦尾牙聚餐先前已提前宣布暫緩，尾牙抽獎則照常進行，後續會依疫情及政府政策進行滾動式調整。

遠傳friDay購物強調，始終將員工安全擺在第一位，去年疫情警戒升級時就曾啟動全員居家上班機制，即使疫情趨緩，也持續開放同仁可申請居家上班。

內部防疫措施也持續不鬆懈，除進出辦公室持續有體溫量測機制，也要求同仁進入公司辦公場域全程配戴口罩，並保持社交距離，以降低感染風險，室內會議也減少與會人數，盡量使用遠距開會軟體進行。

現雖逢春節前出貨旺季，貨品配送未受影響，遠傳friDay購物持續充足備貨量，方便民眾採購，現除年貨賣況熱烈外，平台也推出防疫用品專區，最低下殺2.5折，口罩、防護面罩、酒精等貨量都相當充足，還有限時優惠，民眾免出門就能購足防疫商品，度過安全又溫馨的新年。