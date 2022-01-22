統一獅隊22日公布教練團異動，獅隊教練團成員進行微幅調整，一軍打擊教練劉育辰轉任二軍總教練，而原二軍總教練高建三轉任獅隊球探一職；去年卸下球員身份賴泊凱擔任二軍投手助理教練，而老將潘武雄今年將擔任一軍打擊助理教練兼任選手。

此外，2003年至2018年效力獅隊體能教練一色優，今年獲得獅隊邀請擔任球隊一、二軍綜合指導教練，將回到球隊協助選手各項指導及調整；而潘威倫及高國慶今年是否兼任教練一職，目前仍持續在洽談溝通中，若有最新確定消息將另行公告。

2022年統一獅教練團人員

一軍總教練：林岳平

一軍首席教練：高志綱

一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）

一軍打擊教練：卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado）

一軍打擊教練兼選手：潘武雄

一軍牛棚教練：羅錦龍

一軍內野守備教練：周廣勝

一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑

一軍捕手教練：陳俊輝

一軍體能教練：凃壯勳

二軍總教練：劉育辰

二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏

二軍投手教練：鄭博壬

二軍投手助理教練：賴泊凱

二軍捕手教練：林偉

二軍內野守備教練：莊景賀

二軍外野守備教練：朱元勤

二軍體能教練：高政華

一、二軍綜合指導教練：一色優

助理教練：莊駿凱