針對2022年度台灣化合物半導體產業展望，財團法人光電科技工業協進會認為，全球碳化矽基板依舊供不應求，主要大廠紛紛擴充產能。包括5G基地台、電動車、充電樁、伺服器等產業發展迅速，高頻、高功率半導體元件及IC需求大幅增長。環球晶(6488)董事長徐秀蘭表示，未來半導體產業的總產值會持續上揚，而化合物半導體占半導體的比重，也會從1%持續擴大，但未來5年要擴大到10%，仍有挑戰。但由於化合物半導體的發展有時也比市場預期得更快，所以也不排除如果電動車再加上各國限制內燃機銷售禁令加速，屆時化合物半導體就會被迫要再成長，那可能速度就會更快。

IC Insights預期，全球半導體產值於2021年攀高至5098億美元後，2022年將進一步達5651億美元，再成長11%，續創歷史新高紀錄，將是25年來首度連續3年產值成長2位數百分比。而徐秀蘭認為，未來全球半導體產值會一路延伸向上到6000億美元，7000億美元甚至是8000億美元。

光電科技工業協進會(PIDA)產研中心也指出，隨著智慧電動車、5G通訊、綠能產業等應用需求增加，帶動化合物半導體市場蓬勃發展。從2020年底開始，臺灣的化合物半導體廠商就陸續有相關產品推出，讓臺灣化合物半導體的產值快速成長。臺灣化合物半導體產業(不含LED部分)在2021年度總產值達新台幣835億元，較2020年度總產值661億元，年成長率大幅增加26.4%。

以化合物半導體產業鏈來看，2021年度臺灣化合物半導體在上游設計、中游製造與下游封測的產值分別為新台幣150億元、548億元及137億元，年增率分別為30.7%、24.8%及28.1%。

目前全球化合物半導體大廠Wolfspeed(原Cree)、II-VI、Rohm等目前均以10倍以上的能量在擴增產能，以碳化矽基板為例，Wolfspeed在2024年前要投資10億美元將產能擴充30倍，Rohm在2024年前要投資約600億日元將產能擴充16倍，並且從目前6吋基板擴大至8吋基板發展。所以全球化合物半導體設備支出呈現快速擴張，而化合物半導體市場持續蓬勃發展。而臺灣化合物半導體業者也追隨這波趨勢，在2022年也加大投資來增加產能，故未來可以看到爆發性的成長。

隨著產業往高頻的5G基地台、電動車、充電樁、伺服器等產業迅速發展，高頻、高功率半導體元件及IC需求大幅增長；而高效能、低能耗的碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）等寬能隙半導體於近年快速嶄露頭角，促成了更高效能、更小巧穩定的半導體元件，並帶來顯著的性能優勢。展望2022年，臺灣化合物半導體產業會陸續有新產品推出，而政府也會推動化合物半導體專案計畫，將整合人才、材料、技術、製造及應用等資源，建立完整的戰略生態，讓臺灣化合物半導體產業蓬勃發展，並且建立跨足國際能量。所以在2022年，國內化合物半導體的產值將會持續成長。