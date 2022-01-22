53歲吳姓男子假借「歡喜佛」名號性侵女大生，在2021年7月間服刑出獄，僅月餘就再搭訕女子小美，佯稱他是中醫師兼大學教授懂命理，恐嚇她有嬰靈壓身，給費用及紅包袋，他可帶去廟宇消災解厄，小美信以為真，包2600元紅包給他，吳另藉口要為她驅邪，並稱她有「大小奶」可以喬正，藉此抓胸猥褻，小美事後報警，台中地院依強制猥褻罪將他判刑10月；另依詐欺罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。

吳男因妨害性自主及詐欺等案被判刑11月確定，剛在今年7月1日出獄，8月24日下午又在中市某店家搭訕小美，佯稱是中醫師兼大學教授，懂命理、宗教及玄學，並詐稱，店內有鬼，她有嬰靈壓身，須向她收取費用附上紅包袋，帶去廟宇協助消災解厄。

小美信以為真，包2600元的紅包給他。吳再向小美佯稱，她身上壓有嬰靈，並詢問是否有胸口不舒服及雙乳大小不一等問題，他都可協助處理。

吳男趁小美敬畏宗教，先以右手點觸小美左胸3次、觸摸她臉頰後，再抓住她右胸，小美試圖以左手臂阻擋，吳男另以左手抓住她左胸搓揉3、4下，再點觸左胸數次，藉機猥褻得逞。

事後，小美察覺有異向警方報案，吳男到案坦承犯行。台中地檢署檢察官以吳男在2020年2月間才以相同手法犯下詐欺取財及妨害性自主罪，被判刑11月確定，甫出獄不到2個月，竟再犯案，依妨害性自主罪嫌將他起訴。台中地院依強制猥褻罪將他判刑10月；另依詐欺罪判刑5月，得易科罰金。可上訴。