【LIVE直播】桃園亞旭累計70確診！高雄疫情延燒？ 指揮中心最新說明。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今增130例確診病例，分別是82例本土個案及48例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

今日新增82例本土，為12例男性、70例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲。指揮官陳時中說，今增82例本土個案，主要來源有2個，一個是高雄港區從第一天的幾個案例延伸，另一個是經貿園區的亞旭電腦桃園廠，昨晚檢出63人確診，1人是離職員工，合計64人。台北也有一個案例，新北也有一個案例。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為29例男性、19例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(13例)、加拿大及新加坡(各4例)、菲律賓(3例)、印度、土耳其及香港(各2例)、奧地利、奈及利亞、義大利、柬埔寨、德國、越南及巴西(各1例)移入；另11例調查中。入境日介於去(2021)年12月31日至今(2022)年1月21日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,238例確診，分別為3,331例境外移入，14,853例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18182，再次採檢為陰性，改判排除)，累計117例移除為空號。

2020年起累計851例死亡，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另13例為境外移入。