影后周迅2020年底承認與高聖遠離婚，終結6年婚姻，近來周迅傳出和小13歲鮮肉吉他手打得火辣，兩人被拍到手牽手進飯店，而高聖遠這方也時不時傳出有新歡，大陸媒體報導，近日高聖遠轉發和一女的限動合影，女方是越南女企業家，多金身材又好，外型性感亮麗，女方更甜蜜寫下：「跟這人相處的時光，永遠都是有益於身心健康的」。

周迅2014年閃電在慈善晚會上宣布與美籍華裔演員高聖遠結婚，但後來兩人便減少同框，2020年5月，高聖遠無預警被發現在IG刪光與周迅所有合影，當時便引發兩人離婚揣測，同年年底，高聖遠和一女親吻照在網上瘋傳，女方還告白寫上：「親愛的，祝你旅途好運。好好度過每一天，我將滿懷熱情地等你，世界上也許有百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你的獨特玫瑰，我愛你」。

高聖遠轉發和阮圖妮合照。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

對此，周迅和高聖遠才雙雙以「祝安好」認了婚變，而兩年過去，周迅最近被拍到走出婚變陰霾，和小13歲馬賽克樂隊吉他手卓越熱戀中，兩人一同手牽手回飯店，更被拍到互相夾菜，戀情半曝光後，兩人也越來越大方，卓越先前更轉發周迅與歌手老狼合唱新歌，沒多寫文字，只用一個音符的符號幫忙親密好友宣傳新作品，關係不言而喻。

而高聖遠去年傳出出現在演過《變形金剛2》的美籍華裔女星呂玉皓（Yvonne）的IG限時動態中，聚會上他摟著大家親暱合影，看起來心情不錯。據《新浪娛樂》報導，高聖遠最近轉發了兩張與一位女生朋友的照片，對方開心稱讚跟他在一起的時光很開心，據知這位女子名叫阮圖妮，是名越南女企業家，目前住在LA，看來外型陽光性感，令人好奇兩人目前是否是情侶關係。