北韓1月5日試射超高音速飛彈。（觀察者網／北韓勞動新聞）

大陸觀察者網22日引述路透社美東時間21日消息，知情外交官透露，在20日聯合國安理會一場閉門會議中，中國和俄羅斯推遲了美國試圖對5名北韓人實施聯合國制裁的提議。此前，北韓於1月5日、11日兩次成功試射超高音速飛彈，美國政府12日宣布對6名北韓人、1名俄羅斯人和1家俄羅斯公司發動制裁。美國制裁之後，北韓又於14日、17日兩次發射戰術飛彈進行回應。

報導稱，這是聯合國安理會兩周內第二次就北韓問題舉行閉門會議。

本次會議中，美國、阿爾巴尼亞、巴西、法國、愛爾蘭、阿拉伯聯合大公國、英國和日本7個聯合國安理會成員國發表聯合聲明，批評北韓近期試射飛彈，提議對相關5名北韓人實施聯合國旅行禁令和資產凍結。

該提議必須得到聯合國安理會15位成員國的一致同意才能通過。目前，聯合國安理會由5名常任理事國和10名非常任理事國組成，除上述7國外，還包括中國、俄羅斯、印度、墨西哥、挪威、肯亞、迦納、加蓬。

中國和俄羅斯阻止了美國等國的制裁提議。知情外交官透露，中國代表稱還需要更多的時間來研究制裁提案，而俄羅斯代表稱還需要更多的證據來支持美國的要求。

對於此次制裁提議受挫，《韓國時報》21日引述美國保守派智庫加圖研究所專家埃戈麥斯（Eric Gomez）稱，目前已沒有別的制裁手段，除非對北韓以外的實體實施二級制裁，然而這肯定會加劇中美之間的緊張局勢。

中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明20日稱，事實證明，一味對北韓制裁施壓解決不了問題，只會加劇對抗和緊張。

他表示，美國應放棄「制裁萬能論」，拿出實際舉措，解決朝方正當合理關切，消除對北韓的安全威脅，為重啟對話、不斷推進半島無核化與構建和平機制進程創造條件。

當地時間11日，北韓從慈江道地區向東部海域成功試射超高音速飛彈。韓聯社稱，該飛彈飛行速度已達10馬赫左右。這是北韓在一周內第二次試射超高音速飛彈。此前，北韓於1月5日還試射了一枚「火星-10」超高音速彈道飛彈。

對此，美國國務卿布林肯當地時間12日發布聲明，針對北韓成功試射超高音速飛彈一事，美國政府將進行新一輪制裁。制裁名單由美國國務院和財政部共同開列。其中，美國國務院將1名北韓人、1名俄羅斯人和1家俄羅斯公司列為制裁對象；美國財政部則將5名北韓人列為制裁對象，並稱他們都是北韓派駐到海外的代表。

不過，北韓很快作出回應。14日，北韓平安北道鐵道機動飛彈團進行發射訓練，發射了兩枚戰術飛彈。之後17日，北韓再度進行戰術飛彈驗收試射，從西部地區發射兩枚戰術飛彈精確打擊了東部海域的島嶼目標。