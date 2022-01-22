立法院長游錫堃今天召集立院黨團協商，繼續研商「111年度中央政府總預算案公務預算部分」。在野黨針對前尼加拉瓜大使入籍尼國提出預算凍結案。外交部長吳釗燮則解釋，吳進木在辭職前沒有多久，尼國拿榮譽國民申請表給他填，結果斷交第二天就宣布這件事，「以他個人來講確實是有被陷害的情形。」

尼加拉瓜去年12月10日宣布與台灣斷交後，當地政府公報公布尼國授予吳進木尼國國籍，並立即生效。外交部先前表示，「事前不知道這件事、吳大使也沒有事先告知外交部。」民眾黨立委高虹安和時代力量立委陳椒華皆針對吳進木在兩國斷交後取得尼國國籍，提案凍結外交部預算。

吳釗燮對此表示，吳進木在前年就提出辭呈，他太太真的是生病，中耳無法保持平衡，會一直跌倒，沒辦法旅行，但是我們一直將他留到尼國選舉結束後才准辭職。

吳釗燮說，吳進木在辭職前沒多久，尼加拉瓜政府就拿一個榮譽國民的申請表格給他填，他也不疑有他便填寫了，之後在斷交第二天尼國政府就宣布這件事，「以他個人來講，他是被陷害的情形。」

吳釗燮強調，無論如何一個退休大使拿到對方的國籍，尤其是在斷交的狀況之下，這對我們來講是不可容許的事情。外交部也在做調整，看法律規定上面怎麼處理最好。