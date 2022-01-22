疫情對經濟及民眾收入衝擊縮小。壽險業1月1日第二度開辦的保單紓困貸款，到本月21日為止，約近1500人申請，申貸金額約1.3億元，三週申請的人數及金額不到2021年7月首次開辦時一天的申請量，壽險業者分析，應是疫情對保戶收入的衝擊減少，且這次相對審查比去年要嚴格一些。

壽險保單紓困貸款，即在每家壽險公司開放的可貸款保單範圍內，保戶可動用自己的保單價值金借款，每人在每家公司最高可借10萬元，三年單一利率，比照勞保紓困貸款利率，今年1月1日開辦的保單紓困貸利率為1.28％，與去年7月時相同，比現行保單貸款3~6.9％的利率低甚多，亦比各壽險公司限時專案保單貸款利率1.5~2％要低，且這種利率多半只能借半年到一年左右。

去年7月為了協助受新冠肺炎疫情衝擊的保戶，壽險業首度推出保單紓困貸款，只要是身心障礙、低收入或中低收入戶、特殊境遇家庭成員、經濟困難者都可申貸，三年單一利率1.28％，當時不少因無薪假、非自願離職、被減班休息或收入減少者，一宣布開放申請，就由業務員代為送件申請，據壽險公會統計，第一天就有逾1600人申請，申請貸款金額1.33億元，三天申請人數就破萬，逾1.4萬名保戶申請，申請金額13.18億元。

在立委要求下、金管會出面協調，壽險業保單紓困貸款改為「常態化」辦理，每年第一季都會推出，以協助民眾年關或小朋友寒假後開學的資金需求，申貸對象依舊是身心障礙、低收入或中低收入戶、特殊境遇家庭成員、經濟困難者四大類，但申貸者要提出相關證明文件，審查會比2021年應急紓困時稍嚴格。

分析一可能是去年該借的額度都已借光，二是疫情不若去年嚴重，如外勤人員、餐飲業等大多恢復正常工作，收入衝擊沒有去年大，第三就是今年要求證明文件，申請沒有去年便捷，三大原因造成今年1月1日開辦到21日，三週的時間，申貸人數及金額都不如去年7月一天的量。

到21日為止，保單紓困貸申貸金額最高還是國泰人壽，已有近3800萬元，其次是富邦人壽的逾2800萬元，第三大是南山人壽的1700萬元，全球人壽有1200萬元，中國人壽有1100萬元，新光人壽900萬元，台灣人壽540萬元，二商美邦人壽300多萬元，遠雄人壽近200萬元，都比去年7月少很多。