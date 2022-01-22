歡迎加入北市府！北市勞動局就業服務處辦理北市府就業甄選活動，共釋出111個職缺，月薪最高達67K。此次活動自即（22）日上午10時起至1月28日下午5時受理網路報名。北市勞動局長陳信瑜提醒，請把握年後首場甄選機會，一同加入北市府公部門大家庭。

陳信瑜表示，此次就業甄選共有33個機關參加，提供111個職缺，薪資40K以上的職缺多達38個，月薪最高達67K，包括分析師、社工員、研究員、輔導員、企劃師、督導等多樣化職缺項目，占總職缺3成以上。

陳信瑜指出，此次北市衛生局、社會局及相關所屬機關為強化社會安全網與相關社會福利措施，提供共計57個職缺，薪資最高達67K，工作內容包含了兒少脫貧方案家戶關懷訪視、藥癮管理個案及毒品危害防治工作、社區高危個案管理、家庭暴力及性侵害事件個案緊急保護等相關事宜，其中社區關懷訪視員更是釋出11名正取名額，歡迎具備相關背景或工作經驗的民眾不要錯過難得的機會。

北市府都市發展局、工務局及其所屬機關、停車管理工程處等工程單位亦提供27個工程相關的職缺，薪資大多集中在28K至52K之間，工作內容包括都審相關法令檢討、擬定都市設計準則、社會住宅智慧設備檢修、土木工程之設計監造與履約管理、抽水站及汙水處理廠工程規劃設計及監造、智慧停車專案業務。

另外，此次亦有資訊、行政、技術及學校相關職缺共27個，包含聘用分析師、專案技工、工友及學務創新人力等多樣化職缺，其中本市客家事務委員會及原住民事務委員會更提供最高52K的高薪，歡迎有興趣的民眾踴躍報名。

就服處指出，就業甄選數位化系統推出至今，簡單易懂的報名頁面，報考人在家即可使用電腦或手機完成報名，不僅節省了報名成本及所用時間，也提高報考的意願。報考人報名前可先行瀏覽就業甄選報名示範影片，且務必詳閱簡章及注意事項，審慎確認想報考的職缺及資格。

就服處強調，報考人要在期限內至系統填妥並上傳資料，檔案資料須為JPG檔，報名完成後可直接下載圖檔並至會員中心查詢是否報名成功，就服處也會傳送簡訊到應考人手機；若有缺件，可於報名期間內修改，報名截止後，即無法再上傳補件，請應考人避免集中在報名截止日登入，以免網路流量壅塞，影響報名權益。